Sanremo2022, seconda serata. Checco Zalone “show”, Elisa in testa nella classifica generale

di Redazione Spettacoli

Dopo il grande successo di ascolti della prima serata , il 72esimo Festival della canzone italiana giunto alla seconda serata presentando una scaletta pieni di ospiti prestigiosi e con tredici artisti in gara. Amadeus, ha iniziato con un omaggio a Monica Vitti deceduta oggi all’ età di 90 anni, che ha ricevuto una standing ovation: “Una grande donna, una delle più grandi attrici della storia del cinema”, ha detto Amadeus. “La sua scomparsa è un lutto per l’intero Paese. Con le sue interpretazioni sempre diverse ci ha fatto piangere, pensare, ridere anche tantissimo quando al cinema per le donne i ruoli comici erano una rarità“.

Ad affiancare Amadeus sul palcoscenico questa sera è l’attrice di origini italo-senegalesi, Lorena Cesarini, protagonista nella fortunata serie televisiva italiana “Suburra“, la quale ha emozionato il pubblico con un monologo sul razzismo di cui anche lei è vittima.

Checco Zalone

Tra gli ospiti presenti allo spettacolo musicale-televisivo al Teatro Ariston Laura Pausini, che ha presentato l’inedito “Scatola“, scritto assieme a Madame, seguito dal “ciclone” Checco Zalone con una favola scorretta contro l’omotransfobia, che ha poi portato in scena il “trapper” Ragadi ed Oronzo Carrisi, virologo cugino del più celebre Albano Carrisi, prendendo in giro il conduttore sulla scelta delle donne al festival: “Ma perché non hai chiamato almeno una scema?“. “C’è un maschilismo endemico ma stiamo cambiando, i pregiudizi non si scrostano con un detersivo“, dice il comico rivolto al conduttore, “non siamo mica tutti donne“. Per poi metterlo all’angolo: “Non lo hai detto ma lo hai pensato”.

Amadeus ed Elisa

Nel corso della serata Amadeus accogliendo sul palco dell’Ariston Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan ha ufficializzato la loro conduzione all’Eurovision Song Contest, che torna in Italia grazie alla vittoria dei Maneskin l’anno scorso e partirà tra 100 giorni a Torino dal 10 al 14 maggio.

Mika, Laura Pausini ed Alessandro Cattelan

Le classifiche della serata

Classifica generale della sala stampa : Le prime 5 posizione vedono prima Elisa, seguita al terzo posto da Mahmood & Blanco, quarto Dargen D’Amico, quinto Gianni Morandi, sesta Emma, settima Ditonella Piaga & Rettore, ottavo Massimo Ranieri, nono Irama, decimo posto Fabrizio Moro.

Classifica parziale della sala stampa : prima Elisa, poi Ditonellapiaga & Rettore ed Emma. Seguono Irama, Fabrizio Moro, Giovanni Truppi, Sangiovanni, Matteo Romano, Highsnob & Hu, Iva Zanicchi, Aka 7even, Le Vibrazioni, Tananai.

Arisa e Malika Ayane hanno cantato due brani, uno dei quali sarà votato per diventare l’inno ufficiale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.