Roma, furto nella boutique Valentino. Rubate borse per un valore di 140mila euro

Un furto incredibile messo a segno in una delle prestigiose boutique di Valentino dai ladri . Ad essere colpito è stato il negozio in piazza Mignanelli, nel cuore di Roma. I ladri hanno agito durante la notte, portando via diverse borse dalla famosa casa di moda fondata nel 1960 da Valentino Garavani e ora rilevata dal fondo finanziario Mayhoola for Investments. Ai piani superiori del palazzo che ospita Valentino ci sono numerose camere di bed and breakfast. Per questo sono in corso accertamenti anche sulle strutture ricettive. I ladri, infatti, potrebbero aver avuto i codici per sbloccare uno dei due portoni, fingendosi clienti della struttura e quindi turisti. Un altro elemento che gli investigatori noin sottovalutano è che nello palazzo di piazza Mignanelli sono in corso lavori di ristrutturazione sulla facciata e nella piazza.

Gli inquirenti sono impegnati nei rilievi e nella ricostruzione delle dinamiche del furto. Stando alle informazioni rilasciate sino ad ora, i ladri avrebbero agito questa notte, facendo irruzione nella boutique di piazza Mignanelli, vicino piazza di Spagna. Sono riusciti a entrare indisturbati intorno alla mezzanotte, rovistando fra cassetti e scaffali, trafugando via diversi modelli di borse del valore complessivo di 140mila euro. A dare l’allarme sono state dei vigilantes che appena si sono resi conto del furto hanno chiamato le forze dell’ordine . Sulla porta di ingresso del negozio non ci sono segni di effrazione e al’interno non sono stati rilevati buchi nel muro. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza che sono al vaglio per individuare elementi utili alle indagini.

A raggiungere il luogo del furto sono stati gli agenti del commissariato Esquilino , che hanno subito cominciato con i rilievi e il sopralluogo. Le indagini per rintracciare i responsabili sono state quindi affidate agli investigatori del commissariato di P.S. Trevi Campomarzio. L’ipotesi è che si tratti di una banda di esperti. I ladri potrebbero aver deciso di svaligiare la boutique di sabato sera, in una zona abitualmente affollata di turisti e romani, proprio per non dare nell’occhio e mescolarsi alla folla durante la fuga.