Quattro indagati per falsa testimonianza nel processo a Bari all’ex inviato Mingo per i servizi pilotati per “Striscia la notizia”

La Procura di Bari ha chiuso le indagini con l’accusa di falsa testimonianza sul giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Nicola Pepe e su altre tre persone: Maria Sara De Marco, 41 anni, Lorenzo Gentile, 42 anni, e Marco Mastropirro. I quattro, secondo l’accusa, avrebbero reso false dichiarazioni deponendo come testimoni nel processo a carico di Domenico De Pasquale (più noto con i nome artistico di Mingo) e di sua moglie Corinna Martino rappresentante legale della Mec Produzioni srl in relazione a dei presunti servizi televisivi “taroccati” (cioè inventati a tavolino) andati in onda negli anni scorsi nel programma Striscia la Notizia di Antonio Ricci, su Canale5, per i quali Mingo e la moglie si sarebbero fatti rimborsare costi non dovuti per figuranti e attori. Il processo di primo grado si è concluso con la condanna emessa il 14 dicembre 2020 dalla giudice Rosa Calìa Di Pinto, di Mingo e della moglie Corinna alla pena di un anno e due mesi per i reati di “diffamazione“, “falso” e “truffa” .

il giornalista Nicola Pepe

La Procura al termine del processo di primo grado decise di valutare ed approfindire la posizione di altro quattro persone, Nicola Pepe, Lorenzo Gentile, Marco Mastropirro e Maria Sara De Marco collaboratori della società Mec che avrebbero aiutato i coniugi De Pasquale ad allestire i servizi, per verificare se abbiano dichiarato il falso durante le testimonianze fatte nel processo. Indagini che hanno portato alla loro iscrizione nel registro degli indagati.

Nell’avviso di conclusione delle indagini si legge che “Pepe nell’udienza del 20 gennaio del 2020″ avrebbe reso “false dichiarazioni” in quanto riferiva “modalità di prestazione quale figurante da remoto non reali, né previste dal contratto tra Rti Mediaset e la Mec“. Inoltre il giornalista della gazzetta del Mezzogiorno nel corso della sua deposizione testimoniale avrebbe affermato il falso affermando “di aver svolto la propria opera di gancio e figurante in altre località fuori dal comune di residenza” a Lecce, Matera e Mesagne, tra l’ottobre del 2014 ed il marzo del 2015 “nonostante le celle del proprio cellulare attestassero” che in gran parte dei casi in realtà si trovava nel centro di Bari.

Lorenzo Gentile a sua volta nell’udienza del 7 ottobre del 2019 avrebbe reso le proprie “false dichiarazioni” in particolare secondo l’impianto accusatorio della Procura di Bari ha riferito “falsamente” di aver partecipato con Pepe ad attività di figurante con microcamere” tra Barletta, Foggia e Mesagne, “quando invece Pepe si trovava a Bari”. Gli altri due indagati avrebbero reso false dichiarazioni, a loro volta De Marco durante l’udienza del 4 novembre del 2019, e Mastropirro nell’udienza del 7 ottobre del 2019 .