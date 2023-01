Qatargate. Chiesta la rimozione dell’immunità per Cozzolino (Pd)e Tarabella (S&D)

Richiesta dalla magistratura belga al Parlamento europeo con procedura d’urgenza la rimozione dell’immunità per l’ eurodeputato italiano Andrea Cozzolino e per il collega italo-belga Marc Tarabella, i cui nomi sono coinvolti e presenti negli atti dell’inchiesta sulle ingerenze del Qatar e del Marocco nei lavori dell’assemblea europea. Tarabella e Cozzolino, ora vanno formalmente aggiunti all’elenco degli indagati che, al momento, sono Antonio Panzeri, l’ex eurodeputato del Pd e poi di Articolo Uno, l’ ex-vice presidente del parlamento Eva Kaili, destituita nelle scorse settimane, che sono in carcere come Francesco Giorgi, il compagno della Kaili, che in passato era assistente di Panzeri ed ora assiste Cozzolino, e Niccolò Figà Talamanca segretario della Ong “No peace without justice” , anche lui arrestato.

Le prime misure procedurali sono state adottate e la presidente Metsola annuncerà la richiesta in plenaria alla prima occasione possibile il 16 gennaio. La richiesta verrà quindi trasmessa alla commissione giuridica (Juri) come previsto dal Regolamento del Parlamento europeo (articolo 6 e articolo 9)per una proposta di decisione. La commissione giuridica nomina un relatore, i casi sono presentati in una riunione di commissione e può aver luogo un’audizione. Il progetto di relazione sarà discusso e votato in Juri.

La commissione adotta una raccomandazione per l’intero Parlamento di approvare o respingere la richiesta. Tutti i casi di immunita’ sono valutati a porte chiuse. La raccomandazione viene quindi presentata alla plenaria. Se adottata in plenaria (maggioranza semplice), il presidente comunicherà immediatamente la decisione del Parlamento al membro o agli Stati membri interessati e all’autorità nazionale competente