Pugnalata a morte nel letto dove dormiva con il marito

Ennesimo femminicidio questa volta in provincia di Lecce. Durante la notte a Novoli, comune a nord del capoluogo salentino una donna di 38 anni, Donatella Miccoli, originaria di Mesagne (Brindisi) è stata uccisa . La donna è stata assassinata, con un coltello, poco prima delle 2 della scorsa notte. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto dove la coppia viveva assieme ai loro figli di 2 e 7 anni (ma era è padre anche di Luca, un ragazzo 18enne nato da una relazione precedente) il marito Matteo Verdesca, 38 anni originario di Copertino, dipendente del corriere espresso DHL, non era in casa. Circostanza questa che ha indotto gli investigatori ad ipotizzare che ucciderla sarebbe stato proprio lui, ed è attualmente ricercato dai Carabinieri del comando provinciale di Lecce, anche con l’ausilio di un elicottero dell’ Arma. Non si esclude che l’uomo, dopo il delitto, possa essersi suicidato.

Donatella Miccoli e Matteo Verdesca il giorno delle loro nozze

Sulla base di una prima ricostruzione dei Carabinieri del nucleo investigativo, della compagnia di Campi Salentina e della stazione di Novoli, all’autore del delitto sarebbe il marito che avrebbe ucciso la moglie mentre erano a letto . I due ieri sera erano rientrati a tarda ora di ritorno dalla festa in paese in onore di San Luigi, dove avevano portato le figlie alle giostre, portandoli in seguito a dormire dai nonni, rientrando in casa insieme da soli, ed i loro vicini hanno sentito le urla di un acceso litigio della coppia. Matteo e Donatella, genitori di tre figli, si conoscevano fin da ragazzini.

Una coppia conosciuta, collaudata, sposatasi nell’ agosto del 2013, quando il Verdesca era ritornato in Puglia da Milano dove aveva lavorato, il cui rapporto non faceva presagire la tragedia che si è consumata la scorsa notte. L’abitazione della coppia è stata messa sotto sequestro per consentire i rilievi della scientifica.

La vittima lavorava come commessa nel negozio Golden Point all’interno del centro commerciale “Mongolfiera” di Surbo (Lecce) dove era molto conosciuta.. In uno degli ultimi post sul suo profilo social, in cui compare l’intera famiglia, Matteo Verdesca aveva scritto “vi amo“. “Anche noi”, la risposta di sua moglie Donatella. Le ricerche di Verdesca proseguono anche con un elicottero.

Secondo la stampa locale l’uomo dopo aver accoltellato la moglie , in preda al panico pare sia corso a Veglie, suo paese di origine, dove abita attualmente la madre, alla quale avrebbe detto in lacrime: “Mamma, ho fatto un casino“… Una ricostruzione al momento tutta da verificare.