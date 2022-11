Previsti 19 milioni di euro nella Legge di Bilancio 2003 per integrazione salariale ai lavoratori ex-Ilva in a.s.

Con una nota l’ On. Dario Iaia componente della Commissione parlamentare Ambiente, Territorio e Lavori pubblici e Coordinatore Provinciale di Fratelli d’ Italia a Taranto ha reso noto che “la richiesta avanzata dai lavoratori di ex Ilva in A.S. e da tutte le organizzazioni sindacali in merito alla integrazione salariale del trattamento economico dell’ indennità in favore di questi lavoratori è stata tenuta in debita considerazione dal Governo Meloni tanto che, all’art. 61 comma 5 della Legge di Bilancio, in discussione in questi giorni in Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, sono già state previste le risorse per finanziare questa importante misura di sostegno al lavoro“.

In particolare, la norma prevede uno stanziamento di 19 milioni di euro per l’anno 2023 a valere sul fondo Sociale per la formazione e l’occupazione. L’integrazione salariale, così come disciplinata, è anche funzionale alla formazione professionale di questi dipendenti per la gestione delle bonifiche.

“A differenza degli anni passati, non sarà necessario , dunque, presentare un emendamento ad hoc in favore di questi lavoratori, essendo già stata prevista la misura nella legge base – aggiunge l’ on. Iaia – Si tratta evidentemente di un elemento importante che non riguarda solo la forma, ma soprattutto la sostanza perché dimostra l’impegno concreto di questo esecutivo di Governo verso il mondo del lavoro“.