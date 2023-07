Poliziotti non più solo nel cuore

Oggi alla presenza del Capo della Polizia Prefetto Vittorio Pisani e del Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, 13 atleti paralimpici: 7 uomini e 6 donne del gruppo sportivo Fiamme Oro, entrano a far parte, formalmente, della Polizia di Stato prestando giuramento a conclusione di un corso di formazione iniziato lo scorso 16 gennaio. Si tratta di un momento importante per tutto il movimento paralimpico e, soprattutto, per lo sport nazionale.

Un altro passo verso la totale parificazione tra atleti normodotati e paralimpici, che elimina un’altra barriera e che si inserisce nel percorso di inclusione portato avanti dalla Polizia di Stato ormai da alcuni anni, nel quotidiano e nello sport. Grazie alle loro straordinarie capacità e agli strepitosi risultati conseguiti a livello internazionale, gli atleti cremisi paralimpici rappresentano oggi un esempio per tanti giovani ragazzi portatori di disabilità. Gli atleti entrano a far parte del ruolo tecnicoscientifico della Polizia di Stato assunti, a tempo indeterminato, come agenti tecnici.

Sin dal 2012 le Fiamme oro della Polizia di Stato avevano intrapreso un percorso di grande attenzione alla promozione dei valori dello sport paralimpico, iniziando a tesserare gli atleti per i propri gruppi sportivi, grazie ad un accordo di collaborazione con il Cip. La Polizia di Stato, nell’ambito di un percorso voluto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza volto all’utilizzo dei più moderni canali di comunicazione visiva, ha presentato a Marzo alla XVIII edizione di Cortinametraggio, il corto “Segni molto particolari” realizzato da Alessandro Parrello produttore con la West 46TH Films e da Maddalena Mayneri e Roberto Ciufoli. “SEGLI PARTICOLARI” è un inno all’inclusività e al valore della diversità: Laura, la protagonista, è una campionessa di nuoto, cieca dalla nascita che, entrata in Polizia come agente tecnico, al termine della sua brillante carriera sportiva nel Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, sarà impiegata in un Commissariato, iniziando così un nuovo e stimolante percorso professionale. Dotata di grande intuito ed empatia, Laura saprà dimostrarsi una risorsa preziosa per il Commissariato e riuscirà, con l’aiuto dei sui colleghi, a risolvere un caso misterioso.

Ecco chi sono i neo poliziotti:

L’allievo agente tecnico VIO GRANDIS Beatrice Maria , nata a Venezia il 4 marzo 1997, pratica lo sport della scherma sin dall’età di cinque anni. All’età di undici anni viene colpita da una meningite fulminante che la costringe all’amputazione dei quattro arti. Circa un anno e mezzo dopo, riprende l’attività sportiva, anche a livello agonistico, specializzandosi nel fioretto di categoria B e diventando con il tempo una importante testimonial dello sport paralimpico. Di seguito, alcuni importanti obiettivi raggiunti nel corso della sua carriera sportiva:

Paralimpiadi Tokyo 2020 (disputate del 2021), oro del fioretto individuale e l’argento nel fioretto a squadre;

Prova di coppa del mondo 2023 – Nimes (FRA), oro nel fioretto individuale;

Prova di coppa del mondo 2023 – Pisa (ITA), oro nel fioretto individuale.

L’allievo agente tecnico MOGOS Ionela Andreea , nata in Romania il 2 giugno 1988, ha iniziato ad appassionarsi alla disciplina sportiva della scherma, in particolare alle specialità del fioretto e della sciabola di categoria A, poco dopo il grave incidente che le ha compromesso del tutto l’utilizzo degli arti inferiori. Esempio di tenacia e spirito sportivo, raggiunge importanti risultati nel corso degli anni. Gli obiettivi raggiunti:

Paralimpiadi Tokyo 2020 (disputate del 2021), argento nel fioretto a squadre;

Prova di coppa del mondo 2023 – Nimes (FRA), bronzo nel fioretto individuale;

Europei 2022 – Varsavia (POL), argento nel fioretto individuale e nel fioretto a squadre, bronzo nella sciabola a squadre.

L’allievo agente tecnico LAMBERTINI Emanuele è nato a Cento (FE) il 21 febbraio 1999. A causa di una rara malformazione vascolare degenerata negli anni, è costretto all’età di otto anni e mezzo circa a subire l’amputazione dell’arto inferiore destro. A dieci anni inizia ad avvicinarsi al mondo dello sport, in particolare alla disciplina della scherma, specialità fioretto e spada di categoria A, collezionando traguardi notevoli a livello nazionale ed internazionale. Gli obiettivi raggiunti:

Europei 2022 – Varsavia (POL), argento nel fioretto individuale, nel fioretto a squadre e nella spada individuale;

Prova di coppa del mondo 2023 – Nimes (FRA), bronzo nel fioretto individuale;

Prova di coppa del mondo 2023 – Pisa (ITA), bronzo nel fioretto individuale.

L’allievo agente tecnico GIORDAN Edoardo , nato a Roma il 23 aprile 1993, a causa di una malattia erroneamente diagnosticata, ha subito, a vent’anni, l’amputazione dell’arto inferiore destro. Da sempre appassionato di sport (per nove anni ha praticato nuoto e per altri 6 anni ha giocato a calcio), anche dopo l’amputazione, con forza e determinazione, inizia a costruire la sua brillante carriera sportiva nella categoria A della scherma, specialità spada e sciabola. Tra le vittorie ottenute:

Europei 2022 – Varsavia (POL), oro nella sciabola a squadre ed il bronzo nella sciabola individuale;

Prova di coppa del mondo 2023 – Nimes (FRA), oro nella sciabola individuale;

Prova di coppa del mondo 2023 – Pisa (ITA), bronzo nella sciabola individuale.

L’allievo agente tecnico GILLI Carlotta , nata a Torino il 13 gennaio 2001, è affetta da una malattia rara (nota anche come “malattia di Stargardt” e origine di una retinopatia degenerativa) che l’ha resa ipovedente già da primi anni dell’infanzia (1/10). Dopo anni di sacrifici, l’occasione per esordire nel mondo del nuoto paralimpico (nelle specialità stile libero, farfalla, dorso e misti) è quella del Meeting internazionale di Berlino, dove, dopo aver ottenuto la classe sportiva S13SB13-SM13, sigla il record italiano nei 100 dorso e quello mondiale nei 200 misti e dei 50 farfalla.

La sua carriera sportiva prosegue brillantemente conseguendo importanti traguardi:

Paralimpiadi Tokyo 2020 (disputate nel 2021), oro nei 100 farfalla e nei 200 misti, argento nei 400 stile libero e bronzo nei 50 stile libero;

Mondiali 2022 – Madeira (PRT), oro nei 100 farfalla, argento nei 200 misti e bronzo nei 100 e 400 stile libero;

World Series 2023 – Lignano Sabbiadoro (ITA), oro nei 200 misti;

World Series 2023 – Berlino (GER), oro nei 100 dorso e nei 100 farfalla, argento nei 50 farfalla e bronzo nei 100 stile libero e 200 dorso.

L’allievo agente tecnico BOGGIONI Monica è nata a Pavia il 5 agosto 1998 con una difficoltà coordinativa degli arti inferiori causata da una diplegia spastica. Si dedica al nuoto sin dall’età di due anni, per entrare a far parte, nel corso degli anni successivi, del mondo del nuoto paralimpico ed ottenere la classificazione sportiva S5-SB3-SM5 nelle specialità stile libero, dorso, rana e misti. Simbolo di tenacia ed ostinazione, nonostante un peggioramento delle sue condizioni fisiche registratosi nel corso del 2016, riesce ad ottenere brillanti risultati.

Alcuni importanti obiettivi raggiunti:

Paralimpiadi Tokyo 2020 (disputate nel 2021), bronzo nei 100 e 200 stile libero e nei 200 misti;

Mondiali 2022 – Madeira (PRT), oro nei 200 misti, argento nei 100 e 200 stile libero, nei 100 rana e nella staffetta 4×50 mista, bronzo nei 50 dorso e nella staffetta 4×50 stile libero – mista;

World Series 2023 – Lignano Sabbiadoro (ITA), oro nei 50 rana e 50 dorso;

World Series 2023 – Berlino (GER), oro nei 400 stile libero.

L’allievo agente tecnico GHIRETTI Giulia è nata a Parma il 16 febbraio 1994. Sin da bambina pratica la ginnastica artistica, poi ritmica, per dedicarsi in seguito all’attività sportiva del trampolino elastico. Nel 2010, a seguito di incidente avvenuto durante un allenamento con il trampolino, perde la funzionalità degli arti inferiori. Nel mondo del nuoto paralimpico e, in particolare, nelle specialità farfalla, rana e misti (classe sportiva S5-SB4-SM5), ritrova con determinazione la sua dimensione, segnando traguardi nazionali ed internazionali.

Tra gli obiettivi raggiunti:

Paralimpiadi Tokyo 2020 (disputate nel 2021), argento nei 100 rana;

Mondiali 2022 – Madeira (PRT), oro nei 100 rana, argento nei 200 misti e nella staffetta 4×50 mista e bronzo nella staffetta 4×50 stile libero – mista;

World Series 2023 – Lignano Sabbiadoro (ITA), argento nei 50 farfalla e bronzo nei 50 dorso;

World Series 2023 – Berlino (GER), argento nei 200 rana e bronzo nei 100 rana.

L’allievo agente tecnico FANTIN Antonio è nato a Latisana (UD) il 3 agosto 2001. Colpito all’età di tre anni e mezzo da una malformazione artero – venosa che gli compromette la funzionalità degli arti inferiori, si avvicina al mondo del nuoto per la riabilitazione post-operatoria Classe sportiva S6-SB5-SM6, specialità stile libero e dorso, esordisce nel 2017 in una competizione internazionale ufficiale agli europei giovanili paralimpici, per proseguire negli anni successivi con sorprendenti risultati.

Gli obiettivi raggiunti:

Paralimpiadi Tokyo 2020 (disputate nel 2021), oro nei 100 stile libero, argento nei 400 stile libero, nella staffetta 4×100 stile libero – maschile ed in quella 4×50 stile libero – mista, e bronzo nella staffetta 4×100 mista – maschile;

nei 100 stile libero, nei 400 stile libero, nella staffetta 4×100 stile libero – maschile ed in quella 4×50 stile libero – mista, e nella staffetta 4×100 mista – maschile; Mondiali 2022 – Madeira (PRT), oro nei 50, 100 e 400 stile libero e nella staffetta 4×100 stile libero – mista, bronzo nei 100 dorso e nella staffetta 4×50 stile libero – mista.

L’allievo agente tecnico BARLAAM Simone , nato a Milano il 12 luglio 2000, è affetto da una ipoplasia congenita del femore destro. La necessità di preservare la funzionalità ed il tono muscolare dell’arto spinge l’atleta verso la disciplina sportiva del nuoto.

Entrato a far parte giovanissimo nel nuoto paralimpico, si distingue per gli eccellenti obiettivi raggiunti sin dalle prime competizioni. I costanti allenamenti gli permettono di segnare, nelle specialità stile libero, farfalla e dorso (classe sportiva S9-SB8-SM9) brillanti traguardi.

Tra le vittorie conseguite:

Paralimpiadi Tokyo 2020 (disputate nel 2021), oro nei 50 stile libero, argento nei 100 farfalla e nella staffetta 4×100 stile libero – maschile, e bronzo nella staffetta 4×100 mista – maschile;

(disputate nel 2021), nei 50 stile libero, nei 100 farfalla e nella staffetta 4×100 stile libero – maschile, e nella staffetta 4×100 mista – maschile; Mondiali 2022 – Madeira (PRT) , oro nei 50, 100 e 400 stile libero, nei 100 farfalla, nei 100 dorso e nella staffetta 4×100 sile libero – mista;

, nei 50, 100 e 400 stile libero, nei 100 farfalla, nei 100 dorso e nella staffetta 4×100 sile libero – mista; World Series 2023 – Lignano Sabbiadoro (ITA) , argento nei 50 e 100 stile libero e nei 100 dorso;

, argento nei 50 e 100 stile libero e nei 100 dorso; World Series 2023 – Berlino (GER), oro nei 50 e 100 stile libero, argento nei 50 e 100 farfalla e nei 200 stile libero e bronzo nei 100 e 400 stile libero.

L’allievo agente tecnico RAIMONDI Stefano è nato a Soave (VR) il 1 gennaio 1998. A seguito di incidente stradale subisce una lesione alla gamba sinistra che ne riduce la funzionalità. Si inserisce nel mondo del nuoto paralimpico come classificazione sportiva S10-SB9-SM10 – specialità stile libero, farfalla, rana, dorso e misti – partecipando a diverse competizioni:

I traguardi raggiunti:

Paralimpiadi Tokyo 2020 (disputate nel 2021), oro nei 100 rana, argento nei 100 farfalla, nei 200 misti, nei 100 dorso e nella staffetta 4×100 stile libero – maschile e bronzo nei 100 stile libero e nella staffetta 4×100 mista – maschile;

(disputate nel 2021), nei 100 rana, nei 100 farfalla, nei 200 misti, nei 100 dorso e nella staffetta 4×100 stile libero – maschile e nei 100 stile libero e nella staffetta 4×100 mista – maschile; Mondiali 2022 – Madeira (PRT), oro nei 100 rana , nei 100 farfalla,nei 100 dorso, nei 400 stile libero, nei 200 misti e nella staffetta 4×100 stile libero – mista, argento nei 100 stile libero e bronzo nei 50 stile libero;

nei 100 rana nei 100 farfalla,nei 100 dorso, nei 400 stile libero, nei 200 misti e nella staffetta 4×100 stile libero – mista, nei 100 stile libero e nei 50 stile libero; World Series 2023 – Lignano Sabbiadoro (ITA), argento nei 100 farfalla.

L’ allievo agente tecnico PETRILLI Vincenza, nata a Taurianova (RC) il 28 agosto 1990, perde la funzionalità degli arti inferiori a causa di un grave incidente stradale avvenuto nel 2016. Nel 2020, poco prima della pandemia da Covid – 19, si unisce alla nazionale paralimpica di tiro con l’arco, nella specialità Ricurvo Opene – classe sportiva W2. Il suo desiderio di rinascita le consente, con sacrificio, determinazione ed ottimismo, di ottenere considerevoli vittorie.

I traguardi raggiunti: –

Paralimpiadi Tokyo 2020 (disputate nel 2021), argento nel ricurvo individuale;

(disputate nel 2021), nel ricurvo individuale; Mondiali 2022 – Dubai (UAE) , oro nel ricurvo individuale, nel mix team e nel team;

, nel ricurvo individuale, nel mix team e nel team; Europei 2022 – Nottingham (GBR), oro nel ricurvo individuale e nel mix team.

L’ allievo agente tecnico DE SILVESTRO Renè , nato a San Candido (BZ) il 26 giugno 1996, si è appassionato sin da bambino alla disciplina sportiva dello sci. Nel 2013, a causa di un incidente in una delle prime gare giovanili, subisce la paralisi degli arti inferiori. Fermo nell’obiettivo di voler tornare a praticare lo sci, esordisce nello sci paralimpico nella stagione 2015/2016, classe sportiva sitting – specialità discesa libera, slalom, slalom gigante, super G e super combinata, classificandosi egregiamente nelle più importanti competizioni del settore:

Paralimpiadi Pechino 2022, argento nello slalom gigante e bronzo nello slalom speciale;

nello slalom gigante e nello slalom speciale; Mondiali 2023 – Espot (SPA), argento nello slalom e nella combinata

L’allievo agente tecnico LUCHINI Jacopo , è nato a Prato il 10 ottobre 1990 senza la mano sinistra a causa di una aplasia. Fino all’età di dodici anni si dedica al nuoto, collezionando diverse medaglie, per appassionarsi solo in seguito alla disciplina dello snowboard. Nell’ambito dello snowboard paralimpico e, in particolare, nelle specialità Snowboard cross e Banked Slalom – classe sportiva Upper Limb – segna traguardi importanti.

Ai mondiali paralimpici 2023 – La Molina (SPA) consegue: