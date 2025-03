Papa Francesco, notte trascorsa tranquilla

Ultimo aggiornamento sulle condizioni di salute del Pontefice che "ha trascorso una notte tranquilla e può alimentarsi con cibo solido"

La notte è trascorsa tranquilla per Papa Francesco che “sta ancora riposando”. E’ l’ultimo aggiornamento del Vaticano di oggi 6 marzo, sulle condizioni di salute del Pontefice ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio scorso per una polmonite bilaterale. L’ultimo bollettino medico serale di ieri spiegava che “il Santo Padre è rimasto stazionario senza presentare episodi di insufficienza respiratoria. Come programmato, durante il giorno, ha effettuato l’ossigenoterapia ad alti flussi e nella notte” come accaduto anche per le due precedenti notti scorse ed “e’ stata ripresa la ventilazione meccanica non invasiva” con la maschera.

Il Santo Padre – spiegava sempre il bollettino di mercoledì sera – “ha incrementato la fisioterapia respiratoria e quella motoria attiva. Ha trascorso la giornata in poltrona. In considerazione della complessità del quadro clinico, la prognosi rimane riservata”.

Le stesse fonti vaticane riferiscono che Bergoglio può alimentarsi con cibo “solido, non c’è alimentazione assistita”. I medici seguono un “criterio sanitario, non temporale”, sottolineano poi a proposito di un eventuale punto stampa con i medici che seguono il Papa al Gemelli, ribadendo in questo modo che non c’è nulla di calendarizzato in tal senso.

Le fonti vaticane replicano anche sul fatto che , da quando il Papa è ricoverato al Gemelli, non sono mai uscite sue foto o immagini pensando allo sciacallaggio che imperversa sui social: “Ognuno è libero di scegliere come e quando farsi vedere. Ma per alcuni nessuna foto sarebbe sufficiente”.

La sua stanza d’ospedale inavvicinabile a chiunque è praticamente uno dei luoghi più monitorati dal mondo intero. Una sorte di “bunker” umano al decimo piano del Gemelli, letteralmente inespugnabile, con una muro di pochi collaboratori a proteggerlo da ogni possibile pericolo ed interferenza esterna. Sopratutto dal rischio sanitario di contrarre ulteriori infezioni oltre a quelle che sta già curando ai polmoni, a causa delle sue difese immunitarie spaventosamente basse. È questo il reale motivo per il quale Papa Francesco Bergoglio non vede praticamente nessuno.

Per questo motivo è stato considerato anche un inevitabile rischio collaterale , cioè quello di diventare vittima di un possibile sciacallaggio mediatico. Per qualsiasi capo di Stato ricoverato in circostanze analoghe vi è sempre l’insidia che qualche malintenzionato – anche tra i sanitari – possa scattare di nascosto foto da pubblicare e mostrare il corpo del leader devastato dalla malattia e dal dolore fisico. Generalmente si tratta di tentazioni che hanno un retro pensiero di natura economica. E le immagini rubate danno sempre un inevitabile vantaggio.

