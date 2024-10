Operazione della Polizia.  Arrestate 8 persone del clan mafioso“Casamonica-Spada”

Alle prime ore della mattinata odierna la Squadra Mobile di Roma ed il VI^ Distretto di P.S. “CASILINO”, all’esito di una complessa attività investigativa svolta a cavallo tra il 2019 ed il 2020 con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 8 persone facenti parte di un’associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di “Torre Angela”.

Le indagini, condotte su tutto il quadrante est della Capitale , hanno consentito di delineare con precisione i ruoli ricoperti dagli associati per i quali è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere per 6 persone riconducibili al clan “Casamonica-Spada” e quella degli arresti domiciliari per altri due soggetti aventi le mansioni di pusher.

Dalle attività tecniche è emerso il traffico ed il conseguente spaccio posto in essere dagli indagati anche in costanza delle misure emergenziali disposte per la pandemia, sia nei pressi di un bar della borgata sia all’interno di un’abitazione in uso gli appartenenti ai clan Spada e Casamonica, utilizzata come base operativa per lo stoccaggio ed il confezionamento dello stupefacente, siti tutti nel rione di Torre Angela.