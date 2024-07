Olimpiadi Parigi 2024: oggi il primo giorno di gare

I XXXIII Giochi olimpici di Parigi sono iniziati sotto una pioggia battente. È stata una cerimonia d’apertura all’insegna dell’acqua e delle sorprese quella delle terze Olimpiadi nella capitale francese. Per la prima volta da quando esistono i Giochi olimpici, l’overture si è svolta all’esterno dello stadio: scelta discutibile che spacca il mondo dello sport. Lunga, a tratti noiosa, la cerimonia ha vissuto un gran finale tra magia ed emozioni con la lunga staffetta finale e Marie-José Pérec, tre volte campionessa olimpica nell’atletica leggera (200 e 400 metri), e Teddy Rinner (tre volte oro nel judo). Magistrale, quasi leggendaria, Céline Dion a cantare l’ ‘Hymne A L’Amour’ di Edith Piaf.

La cerimonia, a cui hanno assistito circa 300mila persone, è iniziata con un video con protagonista Zinedine Zidane – nella clip corre a Parigi con la torcia, sale sulla metro e consegna la fiaccola a tre ragazzini che poi in barca la portano verso dove si accenderà il braciere olimpico – e si è infiammata con Lady Gaga, prima star in scena. Vestita con un elegante outfit nero, la cantante americana ha riproposto ripropone il look iconico di Zizi Jeanmaire, mentre eseguiva ‘My thing in Feathers‘ in un omaggio al mondo del cabaret e del music-hall francese, attraverso un titolo emblematico degli anni ’60.



Mattarella in piedi ha salutato l’Italia

Luogo principale dello show è stata la Senna per un evento spettacolare che per sei chilometri ha unito, storia, musica (quasi una discoteca all’aria aperta) e cultura. Sul fiume sacro dei francesi hanno navigato 85 ‘bateaux mouches’, i tradizionali battelli con a bordo gli atleti (erano circa 6.800) delle 204 delegazioni (non erano presenti atleti russi e bielorussi essendo inglobati nella squadra degli atleti individuali neutrali).

Una cerimonia d’apertura dei Giochi diversa da quelle precedenti, a molti è piaciuta ma per tanti è stata noiosa anche perché il meteo inclemente ha rovinato la festa. Un’idea nuova per un segno di innovazione anche per il mondo dello sport che ha già programmato dal 2025 i Giochi degli E-Sports in Arabia Saudita. Nella città che nel 1894 diede il là alle Olimpiadi moderni grazie al progetto del barone Pierre de Coubertin, si è ritrovato tutto il mondo dello sport per un evento che ha richiamato tanti Capi dello Stato. C’era il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che, sotto una pioggia battente con impermeabile e poncho, dalla tribuna delle autorità ha voluto attendere e applaudire l’arrivo dell’imbarcazione con a bordo gli azzurri. Mattarella si è alzato in piedi assieme alla figlia Laura

C'è da rilevare un fatto singolare: il presidente francese Emmanuel Macron e quello del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach sono rimasti asciutti per tutta la cerimonia, mentre il presidente Mattarella e gli altri Capi di Stato hanno assistito da una tribuna non coperta. Dai francesi ci si può aspettare di tutto !

La cerimonia si è chiusa con l’accensione del braciere a opera di Teddy Riner e Marie-José Perec : il judoka e la leggenda dell’atletica francese – al termine della staffeta finale che ha coinvolto tra gli altri Zinedine Zidane, Rafa Nadal, Nadia Comaneci, Amelie Mauresmo e Tony Parker – sono gli ultimi due tedofori. Il braciere, un anello di fiamma di 7 metri di diametro, è sormontato da una mongolfiera alta 30 metri e di 22 metri di diametro che si libra nel cielo di Parigi.

I battelli sono salpati dal Pont d’Austerlitz sotto l’esplosione dei fuochi d’artificio con i colori della Francia. Dopo la cerimonia di apertura con lo show inaugurale sulla Senna durato circa 4 ore, al via oggi le Olimpiadi di Parigi 2024. Si parte alle 8.30 con il Badminton, mentre per vedere in azione i primi azzurri a caccia di medaglie bisognerà attendere le 9 con il tiro a segno, carabina aria compressa 10 mt. (qualificazioni con Barbara Gambaro-Danilo Dennis Sollazzo). Quindi, fuoco e fiamme dalla Conciergerie di Parigi per la successiva performance live. A suonare sono i Gojira, band metal francese, tra le più quotate nel panorama mondiale, che ha regalato al pubblico una performance incredibile. Quindi, la musica di Aya Nakamura, la star pop e rap di origine maliana che si è esibita con i suoi testi in francese ‘internazionale’, criticato dai puristi.

Le delegazioni

La sfilata degli 8.700 atleti di 205 delegazioni si è svolta sulla Senna , il fiume che taglia in due Parigi, grazie all’utilizzo di 84 imbarcazioni, oltre a 99 barche per le operazioni logistiche, che, partendo dal Pont d’Austerlitz, accanto al Jardin des Plantes, seguono il percorso del fiume per sei chilometri.

Errigo-Tamberi e i campioni dello sport sulla Senna

All’arrivo al Trocadéro, dove le bandiere dei Paesi sono stati prese in consegna dai volontari e non dagli alfieri (era previsto al di là della pioggia), Prima delle 21, ecco l’Italia con il portabandiera dell’Italia, Gianmarco Tamberi che ha perso la fede nuziale nella Senna ha detto, “è stata una figata pazzesca e poi il finale è stato bellissimo con la Tour Eiffel, i cinque cerchi, Che squadra, c’è un entusiasmo unico, invidiato da tutte le altre imbarcazioni” per poi aggiungere sui social, “che sia un’Olimpiade indimenticabile per il nostro splendido Paese! In bocca al lupo a tutti gli atleti di questa squadra pazzesca, spacchiamo tutto”. Sul battello dell’Italia alcuni atleti, in particolare gli azzurri della pallanuoto, se ne sono accorti: “Perso un oro ne trovi un altro”. Tamberi è sposato dal settembre del 2022 con Chiara Bontempi che assisteva dalle rive della Senna alla cerimonia L’altro portabandiera, Arianna Errigo ha commentato, “è stato stupendo condividerlo con tutti. La pioggia? Nonostante il trucco e parrucco, è andata così: è stato unico, come è unica questa squadra”.

Passerella per Bebe Vio, la campionessa dello sport paralimpico . Due ballerini si sono baciati durante lo spettacolo. Un messaggio per l’amore per le persone dello stesso sesso contro l’omofobia. Un bacio sotto il cuore rosso disegnato nel cielo della capitale francese dagli aerei della ‘Patrouille de France’ che possono essere equiparate alle Frecce Tricolori italiane. ‘Scompare la Gioconda’. È stato anche questo uno dei momenti della cerimonia ideata da Thomas Jolly. Al transito davanti al museo del Louvre, un misterioso personaggio si è portato via sottobraccio l’opera capolavoro di Leonardo da Vinci. Un chiaro riferimento storico al furto del 1911.

E’ tempo di lasciare ai ricordi la lunghissima e non perfettamente organizzata , cerimonia di apertura che anche nella sua noiosità ha comunque offerto spunti emozionanti. È tempo di andare a caccia di medaglie, l’Italia punta a superare l’edizione di tre anni fa a Tokyo quando vinse 40 medaglie. Buona Olimpiade…. Aspettando Milano Cortina 2026.