Olimpiadi Parigi 2024: nel tennis Errani e Paolini vincono l’oro nel doppio, il Fioretto maschile e Paltrinieri medaglie d’argento

Nei volti sorridenti di Sara Errani e Jasmine Paolini splende il primo oro olimpico del tennis azzurro. Le due tenniste azzurre nel doppio femminile hanno battuto sui campi del Philippe Chatrier, a Parigi le russe Andreeva e Shnaider , raggiungendo un’impresa tennistica che verrà ricordata per anni. “Siamo troppo felici , non era facile riprenderla dopo il primo set” hanno commentato le due ragazze azzurre a fine gara, emozionate e fiere per il risultato appena ottenuto.

Per Sara era l’ultima grande occasione di agguantare un oro olimpico , per Jasmine è la prima ma la responsabilità si sente comunque, perchè sa bene quanto sia importante per la compagna. La coppia azzurra ha vinto in rimonta contro le giocatrici russe Mira Andreeva e Diana Shnaider con il punteggio di 2-6, 6-1, 10-7 dopo un’ora e 25 minuti di gioco, dopo aver giocato con la spensieratezza di chi non ha nulla da perdere. Nonostante il 1° set concesso alle avversarie (6-2), le ragazze azzurre ritornano in partita col 6-1 del 2° parziale e soprattutto il 10-7 ottenuto nel super tie-break. Sara Errani centra il personalissimo Career Golden Slam.

“Recuperare dal primo set è stato difficilissimo. Io ero entrata molto tesa e facevo fatica, poi un po’ di tensione è andata via e abbiamo iniziato a giocare meglio. È stata un’emozione unica…” è il commento di Jasmine Paolini, che quest’anno prima di Parigi aveva perso le due finali raggiunte a Wimbledon e al Roland Garros. La sua compagna di doppio la 37enne Sara Errani, è dello stesso avviso. L’oro olimpico si aggiunge alle vittorie già raggiunte in doppio di Australian Open (due volte), Roland Garros, Wimbledon e US Open: “Questa finale è pazzesca per come è andata, abbiamo iniziato malissimo il primo set poi siamo riuscite a stare lì in qualche modo, è stata dura ma ce l’abbiamo fatta“. Ed alla fine in coro, le campionesse olimpiche azzurre possono urlare: “E ora è medaglia d’oro!”.