Olimpiadi 2026, Milano-Cortina: l’immagine dei Giochi olimpici

L’immagine che vestirà i territori e le sedi dell’Olimpiade invernale di Milano-Cortina 2026 è incentrata sulla cultura, sui valori italiani e sul talento. Si tratta del messaggio visivo, presentato nel capoluogo lombardo, che guiderà e accompagnerà gli spettatori, gli atleti, i volontari e tutti coloro che vivranno l’evento sportivo. Il “Look of the Games”, come viene chiamato nel gergo olimpico, sarà declinato negli impianti e sulle piste, nelle città che ospiteranno i Giochi, così come nel merchandising e nelle attività di comunicazione online e offline di Milano-Cortina 2026. Lo scopo è farla diventare quell’inconfondibile immagine che miliardi di spettatori riconosceranno immediatamente sui propri schermi, che i fan percepiranno sulle piste e nei palazzetti, e che accompagnerà i media nel raccontare le imprese degli atleti.

Le cinque eccellenze italiane

Il focus dell’immagine olimpica è “il talento del nuovo spirito italiano, non solo nello sport, ma anche nella cucina, nell’artigianato, nelle eccellenze“. Per raccontare il talento sono state scelte cinque eccellenze italiane: per la Creativity, il pianista e produttore Dardust Dario Faini; per Energy, Bebe Vio; per Imagination, Federico Basso, comico e autore; per Passion, lo chef Davide Oldani; infine Style con Nicoletta Manni, étoile del Teatro alla Scala di Milano.

I pittogrammi degli sport olimpici e paralimpici

Infine i pittogrammi, grafiche che si ispirano al movimento degli atleti: sono stati progettati 16 pittogrammi di sport olimpici e 6 di sport paralimpici. “Il Look of the Games di Milano-Cortina 2026 mostra un linguaggio visivo straordinario che accentua il fascino delle nostre città e di tutte le sedi dei Giochi, esprimendo un nuovo concetto di bellezza italiana – ha commentato Andrea Varnier, ceo della Fondazione Milano-Cortina 2026 -. Un’identità visiva dinamica, ispirata dalla nostra energia, dal nostro entusiasmo, inclusività e talento“.

Questo il il percorso della fiamma olimpica

La fiamma olimpica si accende con un anno di anticipo, con la presentazione del suo viaggio su e giù per l’Italia: 10.001 tedofori, cifra non tonda perché quell’uno rappresenta l’ultimo, chi andrà verso il tripode, 63 giorni di staffetta, tra Grecia, Olimpia, e il nostro paese, 20 regioni, 110 province. Qualche data: il 4 dicembre del prossimo anno sarà a Roma, il 26 gennaio del 2026 a Cortina, settantesimo delle Olimpiadi del 1956, il 6 febbraio a Milano. Più dei numeri il fascino che porta il simbolo della sacralità del mondo olimpico in lungo e in largo, mostrando a tutti, estero soprattutto, la bellezza del nostro territorio, il nostro patrimonio…arte, cultura, storia, enogastronomia, mari e monti, isole e terraferma, la creatività e il talento, lo spirito Italiano.

La torcia, col suo design, verrà svelata il prossimo Aprile, all’ Expo di Osaka, in Giappone . A Verona, a due passi dall’Arena, che ospiterà la cerimonia di chiusura, si è parlato anche di un altro percorso, quello lungo della pista di bob che sarà a Cortina, sulle ceneri di quella del 1956: “un cadavere eccellente” secondo il governatore Zaia che ritrova vita, dove si è proceduto alla “bonifica di una discarica“.