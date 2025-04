Il vicepresidente USA, Vance incontra il Papa: “Un onore”

Il vicepresidente Usa ha incontrato il pontefice Santa Marta. E Papa Francesco regala uova e rosari.

Il Vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance , ha incontrato in un colloquio privato Papa Francesco Bergoglio presso di la sua residenza Casa Santa Marta in un breve incontro dal forte carico simbolico nel giorno di Pasqua . Fonti riservate riferiscono che il Pontefice, ancora convalescente, sebbene l’udienza non fosse ufficialmente prevista, ha scelto di incontrare brevemente Vance nella sua residenza, così segnando un momento significativo nei rapporti tra la Santa Sede e l’amministrazione Trump. ​

Pochi giorni prima di essere ricoverato in ospedale a febbraio, Papa Francesco aveva criticato i piani di deportazione dell’amministrazione Trump, avvertendo che avrebbero privato i migranti della loro dignità intrinseca. In una lettera ai vescovi statunitensi, Francesco è sembrato rispondere direttamente a Vance per aver adottato tali politiche. Durante un’apparizione del 28 febbraio al National Catholic Prayer Breakfast di Washington, Vance non ha affrontato la questione in modo specifico, ma si è definito un “baby cattolico” e ha riconosciuto che ci sono “cose sulla fede che non conosce”.



Vance, che si è convertito al cattolicesimo nel 2019, ha incontrato ieri il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, con il quale ha discusso di crisi internazionali, diritti umani e libertà religiosa. Entrambe le parti hanno espresso l’auspicio di una collaborazione serena tra la Chiesa cattolica e il governo degli Stati Uniti, riconoscendo il valore del servizio ecclesiale verso le persone più vulnerabili. ​

Vance sarebbe giunto da solo in Vaticano poco dopo le 11.30 , venendo accolto da padre Leonardo Sapienza, Reggente della Casa pontificia. Molte le auto blindate nel corteo americano arrivato in Vaticano. L’incontro, durato alcuni minuti, ha con sentito di scambiarsi gli auguri nel giorno di Pasqua, come rende noto la sala stampa della Santa Sede. Il corteo di Vance è entrato nella Città del Vaticano da un cancello laterale e ha parcheggiato nei pressi della residenza del Santo Padre mentre si celebrava la Messa di Pasqua in Piazza San Pietro. Francesco, che ha ridotto notevolmente il suo carico di lavoro per recuperare, ha quindi affidato la celebrazione della Messa a un altro cardinale.

Il portavoce di Vance ha riferito dell’incontro, senza fornire alcun ulteriore dettaglio . Il corteo del vicepresidente americano è rimasto nel territorio vaticano solo per 17 minuti duranti i quali Vance e Papa Bergoglio hanno affrontato i piani dell’amministrazione Trump di deportare in massa i migranti. Il Papa ha donato a Vance una cravatta vaticana, dei rosari e tre grandi uova di Pasqua di cioccolato per i tre figli piccoli del vicepresidente Usa, che non hanno partecipato all’incontro . “So che non si è sentito bene, ma è bello vederla in buona salute”, ha detto Vance al Papa.