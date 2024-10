Oggi tempo instabile sull’Italia, da domani migliora

Tempo instabile, oggi, sulla Penisola, ma con un miglioramento a partire dalle regioni settentrionali, che sarà più deciso nella giornata di domani, quando si prevedono cieli per lo più sereni o poco nuvolosi con temperature in ripresa. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per la prossima settimana confermano l’arrivo di una nuova perturbazione sul Mediterraneo, con maltempo autunnale diffuso, ma si ipotizza una fase asciutta e mite più duratura intorno alla meta’ del mese: dunque, possibile ‘ottobrata’ in vista.

Al Nord

Al mattino cieli nuvolosi con locali piogge su Triveneto e Romagna, piu’ asciutto altrove. Al pomeriggio ancora locali piovaschi sui medesimi settori, asciutto altrove con schiarite al nord-ovest. In serata e in nottata tempo in graduale miglioramento con nuvolosita’ alternata a schiarite.

Al Centro

Al mattino tempo stabile con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio instabilita’ in aumento con precipitazioni sparse. In serata e in nottata tempo piu’ asciutto con ampie schiarite.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino locali piogge sulle coste tirreniche peninsulari, piu’ asciutto altrove. Al pomeriggio tempo instabile specie tra Molise e Puglia, sereno o poco nuvoloso sui restanti settori. In serata e nella notte tempo piu’ asciutto ovunque con ampie schiarite. Temperature minime in diminuzione ovunque, massime stazionarie al centro-sud e in rialzo al Settentrione.

Previsioni meteo per domani

Al Nord

Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata sulle regioni settentrionali con nuvolosita’ alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata deboli piogge in arrivo al nord-ovest, piu’ asciutto altrove.

Al Centro

Tempo asciutto sulle regioni del centro Italia sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi. Nessuna variazione in serata e nottata salvo qualche addensamento in transito e locali piogge sulla Toscana.

Al Sud e sulle Isole

Giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni meridionali con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Tra la sera e la notte nessuna variazione con nubi sparse e schiarite. Temperature minime in lieve diminuzione e massime stazionarie o in locale aumento