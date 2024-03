Nuovo incidente mortale in Puglia: 3 morti e 3 feriti

Tre morti e tre feriti in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio ale porte di Taranto sulla strada statale 100. Lo scontro è stato tra due auto ed è avvenuto all’altezza dello stesso punto dove alcuni mesi fa avvenne un altro grave incidente nel quale morirono tre militari dell’Esercito che rientravano nel capoluogo jonico. L’allarme è stato lanciato dagli automobilisti di passaggio. Proprio per questo vengono frequentemente richiesti interventi per la messa in sicurezza del tratto jonico della statale 100, che collega Taranto a Bari. Appelli che rimangono inascoltati.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le ambulanze del 118 ed i militari dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Massafra, guidata dal maggiore Quintino Russo. Purtroppo per tre degli occupanti delle macchine non c’è stato nulla da fare. Altre tre persone sono state soccorse e sono state condotte in ospedale. Sul luogo anche le squadre dell’Anas.

Le due auto coinvolte nell’incidente stradale nel quale hanno perso la vita due donne e un ragazzo sono una Bmw ed una Peugeot. I feriti sono invece una coppia ed un bambino, tutti tarantini, . Le vittime dell’incidente sulla strada statale 100, in provincia di Taranto, sono un ragazzo di 31 anni e due ragazze di 26 e 23 anni, tutti e trev provenienti dalla Calabria. L’incidente è avvenuto in prossimità di Mottola, in un tratto della statale (di competenza quindi dell’ Anas) ormai contrassegnato da alta pericolosità visto il rilevante numero di incidenti e vittime sinora verificatosi. Sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco e team del 118. Non ancora accertate le cause dell’incidente.