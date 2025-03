Nominati i nuovi Cda nel gruppo Ferrovie dello Stato

Nelle assemblee societarie sono stati nominati i nuovi presidenti e amministratori delegati di RFI, Trenitalia, Anas, Italferr, Busitalia, FS Sistemi Urbani, Ferservizi e FS International

Si sono riunite oggi le Assemblee delle società RFI, Trenitalia, Anas, Italferr, Busitalia, FS Sistemi Urbani, Ferservizi e FS International, aziende interamente controllate da Ferrovie dello Stato Italiane. L’Assemblea di RFI ha nominato il nuovo Presidente Paola Firmi e indicato come Amministratore Delegato Aldo Isi in sostituzione degli uscenti Dario Lo Bosco e Gianpiero Strisciuglio. Le cariche ricoperte scadranno con la prossima approvazione del bilancio 2025.

L’Assemblea di Trenitalia ha nominato il nuovo Consigliere Gianpiero Strisciuglio indicandolo come Amministratore Delegato in sostituzione dell’uscente Luigi Corradi. L’Assemblea di Anas ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2025-2027, indicando alla Presidenza Giuseppe Pecoraro e come Amministratore Delegato Claudio Andrea Gemme.

L’ Assemblea di Italferr ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2025-2027, indicando come Amministratore Delegato Dario Lo Bosco, che lascia la Presidenza di RFI. L’ Assemblea di BusItalia ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2025-2027, indicando Flavio Nogara alla Presidenza e Serafino Lo Piano come Amministratore Delegato.

L’Assemblea di FS Sistemi Urbani ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2025-2027, indicando alla Presidenza Maria Rosa Sessa e come Amministratore Delegato Matteo Colamussi. L’ Assemblea di Ferservizi ha nominato il nuovo Consigliere Stefano Cervone indicandolo come Amministratore Delegato. Anche questa carica scadrà con l’approvazione del bilancio 2025.