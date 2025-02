Nel 2024 aeroporti a 220 milioni di passeggeri. Si torna a volare come prima del Covid.

Il sistema aeroportuale italiano chiude lo scorso anno con un +11,1% rispetto al 2023. Oltre 146 milioni di passeggeri volano su rotte internazionali

Il sistema aeroportuale italiano chiude il 2024 con 219.078.618 passeggeri, l’11,1% in più rispetto al 2023. Di questi, 146 milioni volano su rotte internazionali. Per la prima volta dal 2019, la composizione del traffico torna, quindi, ai valori pre-pandemia, con un terzo dei viaggiatori sul segmento nazionale e due terzi su quello internazionale.

Assaeroporti rende noto che nel 2024, tra i primi 10 scali per numero di passeggeri si posizionano Roma Fiumicino con 49.203.734, Milano Malpensa con 28.910.368, Bergamo con 17.353.573, Napoli con 12.650.478, Catania con 12.346.530, Venezia con 11.590.356, Bologna con 10.775.972, Milano Linate con 10.650.990, Palermo con 8.921.833 e Bari con 7.273.141. Di questi, ben 8 aeroporti superano la soglia dei 10 milioni di passeggeri.

Primi 10 aeroporti per passeggeri transitati nel 2024



Analizzando, inoltre, i dati per classe dimensionale di aeroporto , emerge come nel 2024 tutti gli scali abbiano contribuito alla crescita del sistema aeroportuale nazionale, con percentuali di incremento che variano tra il 5,7% (nella classe 1-5 milioni di passeggeri) e il 16,5% (per gli scali con (1 milioni di passeggeri). I movimenti aerei, nell’anno appena concluso, segnano un pieno recupero dei volumi: con una crescita del 7,5% rispetto al 2023, raggiungono 1,7 milioni di unita’ e superano per la prima volta i livelli registrati nel 2019, prima della pandemia.