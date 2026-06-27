Meteo, caldo record nel weekend , ma arrivano temporali in settimana

Italia nella morsa dell'afa, ma cambia tutto dal prossimo mese di luglio

L’Italia è nella morsa di un caldo record, ma cambia tutto con la fine di giugno . L’afa opprimente di questi giorni ha portato i termometri fino a toccare i 39-40 gradi, con il Paese che è stato colpito da un’ondata di maltempo dovuta proprio all’eccesso di calore. Un paradosso meteo che non è destinato a durare a lungo. ‘anticiclone africano Caronte sta allentando la sua presa già nella parte più settentrionale d’Italia, cedendo sotto i colpi delle correnti atlantiche. Il caldo record, in ogni caso, sarà preludio a temporali altrettanto violenti. Dopo aver colpito Scozia, Inghilterra, Francia e Spagna, la cosiddetta ‘Heat Dome’, ciè la ‘cupola di calore’, inizierà a indebolirsi a partire da lunedì 29 giugno e continuerà a farlo per tutta la settimana in arrivo.