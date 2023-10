Meloni, l’annuncio sui socialnetwork: “La mia relazione con Andrea Giambruno finisce qui”

Il premier Giorgia Meloni ha annunciato questa mattina la fine della sua relazione con l’ormai ex compagno Andrea Giambruno , da giorni al centro delle polemiche per i fuorionda in bassa frequenza trasmessi dal programma televisivo “Striscia la Notizia“. L’annuncio della separazione con il conduttore del programma tv “Diario del giorno’ è stato reso noto oggi con un post pubblicato sui profili social dalla presidente del Consiglio.

Soltanto alcuni giorni fa il giornalista in un’intervista rilasciata al settimanale Chi , dichiarava: “Finché ce lo chiederanno, io e Giorgia non ci sposeremo. Lo faremo quando ci andrà“. Le sue esternazioni, alcune risalenti a diversi anni fa, hanno fatto invece prendere alla relazione un’altra direzione. Nonostante le fine, e nonostante lo strascico di pettegolezzi che questa si porterà dietro, quelle della Meloni sono le uniche dichiarazioni che il premier al momento è pronto a fare su una vicenda così personale: “Non ho altro da dire su questo“.

Il post di Meloni: “Strade divise da tempo”

“ La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui – scrive la premier -. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto”, si legge nel post.

“Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo”, conclude la premier.

Dopo il post scriptum: “Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”.

Le polemiche dopo i fuorionda di Giambruno a Striscia la Notizia

Giambruno, 43 anni e da quasi dieci compagno della premier con la quale ha avuto la figlia Ginevra, è da giorni al centro delle polemiche dopo che “Striscia la notizia” ha mostrato nuovi fuorionda del conduttore di ‘Diario del giorno’. Il giornalista oggi non condurrà la trasmissione alle 15.30, come apprendono le agenzie di stampa. Secondo i rumors che circolano in ambiente politici il giornalista potrebbe essere sospeso dalla conduzione del programma ma da Mediaset non è arrtivata ancora nessuna conferma.

Dopo le battute sul ciuffo e le parolacce in studio, i nuovi dietro le quinte di Rete4 ‘rubati‘ da Striscia la notizia mostravano il giornalista intento a pronunciare frasi come “Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo?”. Nel video, anche l’approccio del conduttore con la nuova collega in studio: “Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco? Sei aperturista?“, le domande alla donna alla quale poi fa presente, scherzando, la presunta relazione con un’altra collega: “Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu, però stiamo cercando una terza partecipante perché noi facciamo le threesome“. “Tu entrerai a far parte del nostro gruppo?”, la domanda, per poi aggiungere come con la collega facciano “anche le foursome. Ma lei di solito va a Madrid a ciulare”.

Già in conferenza stampa, qualche settimana fa, la premier aveva rispedito al mittente le polemiche ricordando a tutti che ognuno si prende la responsabilità di quello che afferma, compagno compreso, e accusando la sinistra di avere una bizzarra “idea di libertà di stampa” immaginando che fosse la premier stessa a “suggerire” le uscite a Giambruno. Era accaduto in occasione dei commenti sulle “ragazze, l’alcol, il lupo e gli stupri“, pronunciati a fine estate in diretta, e ancora con l’espressione “transumanza“, a proposito dei migranti. Sarebbe accaduto anche con gli ultimi, forse decisivi fuorionda pubblicati da Striscia la notizia su Canale 5, siparietti certamente imbarazzanti tra Giambruno, i suo collaboratori e le giornaliste del programma Diario del giorno.

Le reazioni della politica

Tra i primi a mostrare solidarietà in un momento personale così particolare c’è stato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, che dai suoi social ha scritto: “Un fortissimo abbraccio a Giorgia, con la mia amicizia ed il mio sostegno. Avanti a testa alta“. Anche il vice premier e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un tweet ha voluto esprimere la sua solidarietà e vicinanza alla presidente del Consiglio: “Giorgia, ti abbraccio“. Laura Ravetto, deputato della Lega, ha aggiunto: “Orgoglio, forza e nessuna paura. Sei un esempio per tutte”. Rita Dalla Chiesa, deputato di Forza Italia, scrive: “Dalla tua, dalla vostra parte. Dalla parte di Ginevra. Ti abbraccio con vero affetto“.

Carlo Calenda, con un accenno alla vicenda e una riflessione personale , ha aggiunto: “Io sono un avversario di Giorgia Meloni ma oggi ha tutta la mia solidarietà”. Anche dall’eurodeputato del Pd, Alessandra Moretti, è arrivato un messaggio solidale: “Restare donne oltre i ruoli che si ricoprono non è un’impresa facile. L’amore per i nostri figli ci rende le rocce che siamo e ci fa scegliere per il meglio. La ragione di tutto sta lì. Un abbraccio a Giorgia Meloni che ha agito in un momento difficile da donna libera. Ora le lascino fare la madre“. Ettore Rosato, scrive: “Solidarietà e comprensione, solo questo“.

Che si attacchi la premier “in questo modo per indebolirla politicamente è disgustoso. Solidarietà a lei e alla sua bambina”, scrive su Facebook Elena Bonetti, deputata del gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe e presidente di PER-Popolari Europeisti Riformatori.