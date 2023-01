Meloni ed il caro carburante: “Nessuno scaricabarile, domani incontro sindacati”

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervistata dal Tg1 sulle proteste dei benzinai, che hanno indetto lo sciopero, ha chiarito che “domani il governo incontrerà la categoria per ribadire che non c’è nessuna volontà di fare scaricabarile, io anzi ribadisco che la gran parte dei benzinai si sta comportando con grande responsabilità e forse proprio a loro tutela occorre individuare chi non dovesse avere la stessa responsabilità”. aggiungendo “Però voglio dire che occorre anche mettere la categoria al riparo da certe mistificazioni, perché quando si parla per settimane del prezzo della benzina a 2,5 euro quando il prezzo della benzina medio è 1,8 euro diciamo che non si aiuta…”.

“Noi lavoriamo per dare priorità alla crescita , – ha spiegato la Meloni – perché per rispondere alle attese, bisogna generare una ricchezza da distribuire, altrimenti si distribuisce la povertà. Quando noi abbiamo fatto la legge di bilancio – ricorda il premier – abbiamo prima dovuto mettere in sicurezza le famiglie e il tessuto produttivo dal caro bollette, dopodiché avevamo 10 miliardi e due strade: tagliare le accise per tutti, anche per i ricchi, oppure concentrare le risorse sul taglio del costo del lavoro, sulle decontribuzioni per i neo assunti, nel distribuire i soldi alle famiglie per crescere i figli. Abbiamo fatto questa seconda scelta perché secondo noi è un moltiplicatore maggiore“.

Nessun tradimento delle promesse fatte in campagna elettorale, chiarisce : “Le opposizioni fanno il loro lavoro, non mi spaventa” ma “nel programma di Fratelli d’Italia non c’è scritto che avremmo tagliato le accise, e io non ho mai parlato di taglio delle accise in questa campagna elettorale, sono d’accordo sul taglio ma le priorità per me ora sono altre. Quello che c’è scritto nel programma è ‘sterilizzazione‘, cioè se il prezzo sale oltre una determinata soglia, quello che lo Stato guadagna in più di accise Iva viene usato per riabbassare il prezzo ed è quello che prevede il nostro decreto varato dal Consiglio dei Ministri”.

“Il quadro generale è piuttosto complesso, diciamo che non siamo stati fortunati, – continua il premier – ma il destino ti sfida per metterti alla prova. La cosa che mi spaventa di più è non riuscire a raccontare agli italiani che questo governo sta procedendo con determinazione, a testa alta, senza perdere un minuto e con la consapevolezza che questa nazione si può risollevare. Nonostante le intemperie che sono molte, noi ce la possiamo fare però ce la dobbiamo fare insieme“.

“La coesione che c’è all’interno di una maggioranza si misura di solito con la velocità: quando i governi non riescono ad operare vuol dire che hanno problemi nella maggioranza. A me pare – rivendica il Presidente del Consiglio – che questo governo proceda molto velocemente, quindi direi che al di là dei racconti fantasiosi che sento fare ci sia grande coesione“.