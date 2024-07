La premier Meloni invita il governatore della Campania sul palco di Bagnoli: “Sono il civile De Luca”

Da Caivano a Bagnoli: il secondo round tra Giorgia Meloni e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca si è svolto senza strappi espliciti, anzi, sulla strada dei buoni rapporti istituzionali. Una stretta di mano cordiale, istituzionale e qualche “puntura” da parte della presidente del Consiglio dal palco dell’ Auditorium del Parco di Bagnoli, a proposito della Zes unica e soprattutto l’invito a partecipare alla firma del patto per la riqualificazione di Bagnoli.

È la prima volta da premier a Napoli. Giorgia Meloni aveva chiuso la sua campagna elettorale per le politiche sempre a Bagnoli. Ma questa volta firma il protocollo con cui viene stanziato un miliardo e duecento milioni per riqualificare l’ex Italsider, attualmente, dopo 34 anni. “Sono il civile De Luca, le rinnovo il mio benvenuto a Napoli“ , è stato l’esordio del presidente della Regione Campania, con la presidente del Consiglio che si è limitata a ringraziare. La frase di De Luca è una risposta a quanto gli fu detto dalla presidente del Consiglio a Caivano, per l’inaugurazione del centro sportivo Pino Daniele, riprendendo l’insulto che lo stesso De Luca le aveva rivolto a febbraio in Transatlantico, riportate da una tv, in occasione della manifestazione a Roma con i sindaci campani per la mancata firma dell’accordo di Coesione con il governo.

“No, l’ho salutata come sapete, tutto tranquillo, non ci sono stati problemi particolari. Grande sobrietà. Diciamo che abbiamo mantenuto, se proprio dobbiamo fare un’osservazione, una coerenza rispetto a una tradizione molto diffusa da queste parti, c’è chi caccia i soldi e chi fa le cerimonie. Quindi ho voluto partecipare anche a questa bella cerimonia essendo il principale cacciatore di soldi”, ha poi commentato il governatore alla fine della cerimonia.

Alla domanda di un cronista sulle sensazioni successive all’invito che Meloni gli ha rivolto a salire sul palco in occasione della sigla del Protocollo, con foto assieme al ministro per la Coesione, Raffaele Fitto e con il Commissario Manfredi, De Luca ha spiegato: “Lei pensa che io viva di inviti sui palchi? Mi hanno chiamato alla fine a celebrare l’arte e da questo punto di vista, sono un poeta”, ha concluso De Luca.

Dopo la firma del protocollo di intesa, tra la premier Meloni, il sindaco Manfredi e il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto. A quel punto la premier ha invitato il governatore De Luca a salire sul palco per una foto: “Vieni a fare una foto con noi, un po’ di arte mica…”. Dalla platea è partito un applauso, ed il governatore della Campania è salito sul palco, e sottovoce si è rivolto a Fitto, parlandogli di un tema su cui da mesi sono in polemica, ossia l’attesa per l’assegnazione dei Fondi di coesione per la Campania. “Non manca più niente”, ha spiegato De Luca, al quale Fitto ha risposto: “Siamo al lavoro presidente“.

Manfredi: sarà la volta buona per Bagnoli

A Bagnoli, il sindaco Manfredi prendendo la parola ha detto: “Ci auguriamo che sia la volta buona sono convinto che in tempi rapidi recupereremo l’area. Una storia lunga che trova finalmente conclusione e accelerazione. Oggi con la copertura finanziaria – prosegue – possiamo far partire bonifiche e infrastrutture e iniziare a attrarre investimenti per poter realizzare quanto previsto dal piano. In merito alla colmata pensiamo ad una rimozione parziale“.

Rivolgendosi alla premier Meloni il sindaco di Napoli ha affermato: “Stia vicino alla città, che sta correndo ma deve avere il supporto del governo. A Napoli c’è tanto da fare”. ed aggiunto: “Il dialogo con il governo è nell’interesse della città, io sono il sindaco di tutti i cittadini”. Il sindaco immagina l’apertura dei primi cantieri “tra fine luglio e inizio settembre. Cominciano anche i primi investimenti privati, le opere partiranno con grande velocità. Ora dobbiamo solo realizzare in tempi rapidi quello che aspettiamo da 30 anni”.

Meloni: “Ora i fondi ci sono: le cose possono cambiare”

La premier Meloni ha preso la parola e ringraziato “Manfredi per la collaborazione e accoglienza“, affermando: “Stamattina accade qualcosa di importante a Napoli e per il Sud. Quando la storia dell’Italsider è finita avrebbe dovuto aprirsi un’epoca nuova, che doveva restituire alla città un’area vasta e dalle straordinarie potenzialità. Non è stato fatto. Non ci sono stati risultati. Oggi ci sono manifestanti che protestano, penso siano centri sociali, ma voglio dire ai cittadini che parlano di passerelle che li capisco, ma le cose possono cambiare. Bagnoli Futura è fallita dieci anni fa, è cambiata la governance, ma comunque il commissariamento non ha funzionato perché mancavano le risorse. Ora ci sono. Sui due miliardi necessari era stata appostata la cifra di 489 milioni. Noi abbiamo attinto ai fondi nazionali di sviluppo e coesione. Abbiamo deciso di mettere la faccia su un problema annoso. Proviamo a farlo come abbiamo fatto anche in altri posti” – ha detto ricordando l’intervento a Caivano, ed aggiunge: “Il mio impegno personale perché possa accadere anche qui. Le istituzioni a Bagnoli si assumono l’impegno di rispettare quello che si annuncia. Le istituzioni vogliono assumere anche un impegno a rispettare l’accordo. È stato fatto un bel lavoro di squadra per affrontare l’opera di riqualificazione più ambiziosa d’Europa. La sfida è trasformare un’area simbolo di incapacità delle istituzioni in un moderno polo turistico, balneare, commerciale, che sia all’altezza di questa straordinaria realtà. Completare il risanamento di Bagnoli è un investimento strategico”. E conclude: “Grazie al bel lavoro di squadra con il commissario sindaco. È il progetto di riqualificazione urbana più imponente d’Europa. Un complesso di interventi realizzati entro 2031 con un indotto di 10 mila lavoratori“.

