Maxi blitz al Parco Verde di Caivano. Il premier Meloni: “E’ solo l’inizio”

Vasta operazione dall’alba di questa mattina ad opera di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza nel quartiere Parco Verde di Caivano, località in cui due cugine minorenni sono state vittime di abusi, e nelle località limitrofe, in provincia di Napoli. Si tratta di un controllo straordinario ad ‘Alto Impatto’ che, viene svolto per la prima volta in contemporanea da oltre 400 operatori delle diverse forze dell’ordine coordinate. “E’ solo l’inizio“, commenta il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che nei giorni scorsi si è recata nella zona, per manifestare lo solidarietà del Governo e garantire la vita civile nella più ampia legalità possibile.

“Oggi è iniziata l’operazione di bonifica del Parco Verde di Caivano . La maxi operazione iniziata questa mattina all’alba – per la quale ringrazio tutte le Forze dell’Ordine coinvolte – è solo l’inizio di quel lungo percorso che il Governo si è impegnato a portare avanti per ripristinare legalità e sicurezza e per far sentire forte la presenza dello Stato ai cittadini. E gettare così le basi per la ricostruzione sociale e la rinascita del territorio. Contro la criminalità procederemo sempre spediti e senza esitazioni. Affinché in Italia non ci siano più zone franche“, ha scritto su Twitter la premier Giorgia Meloni.

Il servizio di oggi è finalizzato all’esecuzione di numerose perquisizioni e all’identificazione di persone e veicoli sospetti. Presenti i reparti specializzati delle forze di polizia e, tra questi, la Polizia Scientifica, i cinofili antidroga e con il controllo dall’alto di un elicottero del Reparto Volo.

“Il governo Meloni è determinato a riaffermare la sicurezza e la legalità su tutto il territorio nazionale, a partire dalle aree da troppo tempo in sofferenza. Abbiamo iniziato con le grandi stazioni, poi Ostia, oggi Caivano e nei prossimi giorni andremo in altri contesti problematici affinché non ci siano zone franche. Lo Stato lavora per riportare la sicurezza in ogni periferia del paese”, ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.