Tamberi e Battocletti oro, Sibilio argento, dei buoni esempi per tutta l’Italia.

Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha fatto il suo ingresso allo stadio Olimpico di Roma alle 20.30 accolto davanti alla Tribuna Autorità della Monte Mario dal presidente del Coni Giovanni Malagò, dal presidente Fidal Stefano Mei e da quello di European Athletics Dobromir Karamarinov. La sua presenza era prevista per un’ora e mezzo, ma Mattarella si è divertito da impazzire e per l’entusiasmo è rimasto oltre un’ora in più , fino all’abbraccio stretto con Gimbo Tamberi, immagini che hanno riempito il cuore degli italiani ed il mondo del web.

Il Presidente della Repubblica prima di entrare allo stadio , ha voluto incontrare nella Sala di Rappresentanza, gli atleti azzurri Antonella Palmisano, Marcel Jacobs, Lorenzo Simonelli, Sara Fantiniu, Filippo Tortu, Fausto Desalu, Lorenzo Patta più il direttore tecnico Antonio La Torre. Congratulazioni, strette di mano poco formali e poi dentro lo stadio Olimpico, che esplode in applauso per Il presidente è amatissimo, noto per la sua grande passione ed attenzione per il mondo dello sport.

Mattarella si è seduto in Tribuna Autorità con accanto Giovanni Malagò ed il ministro dello Sport Andrea Abodi. Insieme a loro anche il presidente di World Athletics Coe, Mezzaroma e Nepi, rispettivamente presidente ed amministratore delegato della società statale Sport e Salute che gestisce lo stadio Olimpico. Dopo l’Inno di Mameli il fuoriprogramma: l’azzurro Tamberi è corso sotto la tribuna per rendere omaggio al Capo dello Stato , Mattarella si è alzato alza e salutato l’atleta che si è inchinato.

Gimbo Tamberi, Nadia Battocletti ed Alessandro Sibilio ed il presidente Mattarella

Partite le gare è arrivata subito la medaglia argento con record per Alessandro Sibilio che ha stabilitoanche il nuovo primato italiano nei 400 ostacoli. Con 47″50, l’ostacolista di Napoli ha migliorato di 4 centesimi il precedente record di Fabrizio Mori, che resisteva dal 10 agosto 2001. Un secondo gradino del podio prezioso per il 25enne azzurro. conquistato davanti al Capo dello Stato entusiasta. Poco dopo le 22 Nadia Battocletti ha trionfato nei 10.000. A questo punto il programma del cerimoniale prevedeva che Mattarella sarebbe dovuto andare via .

il ministro Abodi, il Capo dello Stato Mattarella ed il n. 1 del Coni Malagò