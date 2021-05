Mario Della Cioppa nuovo questore di Roma

Pescarese ha ricoperto il primo incarico da Questore ad Alessandria nel 2015, poi ad Ascoli Piceno e Fermo, dove nel 2016 ha dovuto gestire l’emergenza del terremoto. Nel 2017 il trasferimento a Foggia. Da giugno 2019 era alla guida della Questura di Catania.

di REDAZIONE CRONACHE

Mario Della Cioppa è il nuovo questore di Roma. Si è insediato oggi presso la Questura della Capitale subentrando al questore uscente Carmine Esposito nominato prefetto di Foggia dal Consiglio dei ministri dello scorso 17 maggio. Della Cioppa da oggi dovrà gestire la sicurezza della Capitale. Dopo l’omaggio al picchetto d’onore insieme al capo della Polizia Lamberto Giannini, ha deposto una corona di alloro in ricordo dei caduti all’ingresso della Questura di Roma. La cerimonia è poi proseguita nel cortile di San Vitale, dove il nuovo Questore Della Cioppa ha tenuto un discorso davanti ai dirigenti dei Distretti cittadini e alle donne e agli uomini della Polizia.

Pescarese, 62 anni il prossimo 19 settembre, ha ricoperto il primo incarico da Questore ad Alessandria nel 2015, poi ad Ascoli Piceno e Fermo, dove nel 2016 ha dovuto gestire l’emergenza del terremoto. Nel 2017 il trasferimento a Foggia. Da giugno 2019 era alla guida della Questura di Catania.

Laureato in giurisprudenza a Teramo, ha conseguito il master universitario di II° Livello nella formazione all’niversità Cattolica di Milano ed il master universitario di II° livello in “Sicurezza, coordinamento interforze e cooperazione internazionale” conseguito all’università La Sapienza di Roma. Nella lunga carriera ha avuto incarichi al reparto mobile di Padova, alla quetura di Belluno come dirigente della divisione amministrativa e come capo di gabinetto.

il nuovo questore di Roma Mario Della Cioppa

Negli anni 90 ha prestato servizio alla Questura di Pescara, sua città d’origine, nella divisione anticrimine e capo di gabinetto, oltre che capo della squadra mobile. Dal 1998 al 2002 ha ricoperto l’incarico di dirigente del reparto prevenzione crimine “Abruzzo” e, poi, è stato direttore della scuola per il controllo del territorio di Pescara, dove ha curato vari progetti nazionali legati alla polizia di prossimità ed alla formazione del poliziotto di quartiere.

Nominato cavaliere della Repubblica dal 2003, è stato infine questore di Alessandria, Ascoli Piceno e Fermo, Foggia e Catania. Nel 2020 ha ricevuto a Pescara il Ciattè D’Oro.

Al suo posto a Catania arriva l’attuale questore di Messina Vito Calvino e al posto di quest’ultimo nella città dello Stretto va Gennaro Capoluongo, che lascia L’Aquila.

Auguri di buon lavoro sono arrivati a Mario Della Cioppa per l’importante incarico di Questore di Roma dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti , che in una nota scrive: “Sono certo che con la sua professionalità affronterà al meglio questo nuovo ruolo. Voglio anche rivolgere un ringraziamento particolare al Questore uscente Carmine Esposito per l’eccellente lavoro svolto in questi anni a Roma e rivolgergli gli auguri più sinceri per le nuove sfide che lo attendono”.