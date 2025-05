Mariangela Spada eletta rappresentante del sindacato Confintesa all’ Agenzia Dogane e Monopoli

La tornata elettorale ha chiamato al voto i lavoratori di diversi uffici delle Dogane e dei Monopoli, dislocati nelle otto provincie della Puglia, del Molise e della Basilicata.

Per la prima volta nella storia sindacale, per rappresentare i lavoratori nel Collegio UM Monopoli presso l’Agenzia delle Dogane è stata eletta una donna Mariangela Spada, funzionaria tarantina, la prima Rsu (rappresentante sindacale unitaria) risultata eletta nella lista di Confintesa, la cui nomina è stata accolta con entusiasmo come simbolo di un cambiamento e di una rinnovata speranza per i funzionari dell’Agenzia.

La tornata elettorale ha chiamato al voto i lavoratori di diversi uffici delle Dogane e dei Monopoli, dislocati nelle otto provincie della Puglia, del Molise e della Basilicata. “Sono onorata di rappresentare i miei colleghi – ha dichiarato Spada – e voglio ringraziare tutti coloro che hanno avuto fiducia in me. Questo risultato è un punto di partenza per lavorare con impegno, ascolto e trasparenza, dando voce alle necessità di ogni lavoratore”.