Maria Chiara Giannetta, da Foggia al palcoscenico di Sanremo: il successo dopo una lunga gavetta

di Daniela Guastamacchia

Nella quarta serata venerdì 4 febbraio 2022 del 72° Festival della Musica Italiana dedicata ai duetti, accanto ad Amadeus come co-conduttrice è stato il turno di Maria Chiara Giannetta, 29 anni, che ha affiancato Amadeus. Giovane attrice pugliese, da bambina sognava di fare la veterinaria, ma coltivava la sua passione per la recitazione nel piccolissimo comune di Sant’Agata di Puglia dove è nato il suo amore per il teatro. Dai 14 anni in poi ha seguito diversi laboratori teatrali della sua città, per quanto si radicava in lei la convinzione di non andare molto lontano a livello professionale con questa passione, partecipando per tutta la durata degli studi a spettacoli amatoriali. L’attrice pugliese non dimentica le sue origini e spesso e volentieri ritorna nella sua Foggia per proseguire la collaborazione con il Teatro dei Limoni.

Maria Chiara Giannetta dopo l’università , laureandosi in Lettere e Filosofia, ha frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, mantenendosi facendo la baby sitter. La recitazione però è qualcosa che sentiva scorrere nelle sue vene e l’esperienza con il Teatro dei Limoni di Foggia, iniziata nel 2009, è determinante per farle prendere coraggio e per lei sono arrivati i primi ruoli recitando a teatro, in alcuni spot pubblicitari e nel film “La ragazza del mondo“, diretto da Marco Danieli ed uscito nel 2016. La sua prima esperienza musicale è stata la partecipazione al videoclip del singolo ‘Sembro matto’ di Max Pezzali per la regia di regia di Cosimo Alemà.

Nel 2019 ha preso parte a diversi film , compreso “Bentornato Presidente!”, con Claudio Bisio. Nel 2021, invece, l’abbiamo vista anche protagonista della fiction Mediaset “Buongiorno Mamma” con Raoul Bova che ora ritroverà nella nuova serie di “Don Matteo“. Ultimo successo della Giannetta è stato il suo ruolo di brillante investigatrice non vedente, protagonista in “Blanca“, la fiction di RaiUno andato in onda alcune settimane fa. Il 2018 è stato l’anno in cui ha iniziato ad assumere le vesti ed il ruolo del capitano dei carabinieri Anna Olivieri nella serie “cult” “Don Matteo” su Rai1, con un personaggio nuovo grazie al quale ha conquistato l’affetto del pubblico.

“Quando mi hanno detto che ero stata presa al provino per Blanca non ci credevo neanche io. Non mi aspettavo tutto questo successo, possiamo dire che sia stato il primo vero grande ruolo”. La sua faccia è ormai familiare, apprezzata ed amata dal pubblico italiano.

“Grazie a tutti per i messaggi, mi gratto per ogni volta che ho letto le parole ‘scale di Sanremo’. Spero di riuscire a scenderle e di non rimanere nella storia per esserci rimasta secca“, ha scritto quando è stata ufficializzata la sua presenza accanto ad Amadeus. Il banco di prova della scalinata è stato risolto con barcollante ironia. E la discesa di corsa terrorizzata, spiazza. La scelta dell’abito corto total black firmato Giorgio Armani Privé creato ad hoc per l’apertura di serata, si è rivelato perfettamente azzeccato.

Sul palcoscenico del Teatro Ariston Maria Chiara Giannetta ha raccontato della telefonata ricevuta dal direttore artistico e conduttore del festival con la proposta di condurre con lui una serata del festival, dopo un divertente incontro a “I Soliti Ignoti“. I due hanno “recitato” la telefonata, con l’attrice che ha confessato che alla proposta ha avuto quasi un mancamento.