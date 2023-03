Margherita Cassano nuova presidente della Cassazione, la prima donna a ricoprire l’incarico

La nomina è stata votata all’unanimità dal plenum del Consiglio superiore della magistratura , presieduto dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, votando la proposta della commissione per gli incarichi direttivi. Di origine lucana ed adozione fiorentina, la Cassano è la prima donna a diventare primo presidente della Corte di Cassazione, la carica più alta nella magistratura. Infatti è la prima volta di una donna alla guida della Suprema Corte. Margherita Cassano, sinora presidente aggiunto, prende il posto di Pietro Curzio, che fra qualche giorno andrà in pensione. La Cassano è stata anche consigliera del Csm dal 1998 al 2002, dopo essere entrata nel 1980, a soli 25 anni nell’ordine giudiziario, è “figlia d’arte”. Suo padre Pietro ha presieduto processi chiave durante gli anni bui del terrorismo, come il giudizio bis sull’omicidio del magistrato romano Vittorio Occorsio.

Nel 1998 viene eletta tra i componenti togati del Csm, con Magistratura Indipendente, il gruppo che rappresenta le toghe moderate, e per quattro anni fa parte della Sezione disciplinare. A fine mandato nel 2003 approda in Cassazione: viene assegnata alla Prima sezione penale, che in seguito presiederà, e lì si occupa di omicidi e reati di violenza. Nel 2016 il ritorno a Firenze, come presidente della Corte d’appello. Ci resta quattro anni, in cui dà un forte impulso all’informatizzazione, al recupero dell’arretrato e alla riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti. Nel 2020 diventa presidente aggiunto della Cassazione e in tre anni “scala” la Suprema Corte, senza però mai cambiare il suo modo di essere magistrato, caratterizzato anche da una grande umanità, rispetto per le persone e capacità di ascolto.

Il primo a congratularsi con Margherita Cassano è stato il Presidente Mattarella . “Congratulazioni alla presidente Margherita Cassano per la nomina. Sappiamo tutti che si tratta della prima donna a ricoprire questo ruolo così importante, aspetto questo che non ha influito sulla nomina, ma desidero sottolinearlo ricordando che cinque giorni fa ricorrevano sessant’anni dall’entrata in vigore della legge che ha immesso le donne in magistratura ed è un’occasione importante per la Repubblica oltre che per l’ordine giudiziario”. “L’unanimità dei consensi di oggi rappresenta il riconoscimento dell’autorevolezza di Cassano”, ha poi aggiunto Sergio Mattarella, rimarcando che la seduta del Csm ha eletto all’unanimità la nuova presidente della Corte di Cassazione.

Il capo dello Stato ha poi sottolineato “l’eccellente profilo professionale” della neo-presidente, “le doti riconosciute ovunque e universalmente: ”Nell’arco della sua carriera ha svolto funzioni sia requirenti, sia giudicanti, esercitando incarichi direttivi prima nel merito e quindi presso la Corte di Cassazione. In ogni incarico ha mostrato doti e attitudini di elevato livello. Le sue doti di professionalità, riconosciute ovunque e universalmente – ha aggiunto Mattarella – trovano ulteriore fondamento nella sua attività di ricerca che l’hanno resa un importante punto di riferimento per l’attività formativa promossa oggi dalla Scuola superiore della magistratura. Sono certo che il suo contributo sarà prezioso anche per i lavori di questo Consiglio, di cui conosce bene i meccanismi, e del suo Comitato di presidenza“. Mattarella ha proseguito “Auspico che la tempestività oggi dimostrata dal Csm possa costantemente caratterizzare il mandato di questo Consiglio in modo da assicurare la celerità nella nomina dei dirigenti”.

il vicepresidente del Csm Pinelli ed il Capo dello Stato Mattarella

Il capo dello Stato ha sottolineato inoltre di aver sempre “molto apprezzato” le relazioni sull’amministrazione della giustizia dell’ormai ex primo presidente della Corte Curzio. “Margherita Cassano – ha detto il Presidente della Repubblica – tra qualche giorno succederà al professor Pietro Curzio, che ringrazio per l’impegno intenso e qualificato che ha caratterizzato sua lunga, eccellente attività di magistrato. Ha guidato la corte suprema svolgendo sapientemente un ruolo di indirizzo, ottenendo risultati importanti per la Cassazione“.

“Congratulazioni a Margherita Cassano, prima donna ai vertici della Corte di Cassazione. La sua nomina a primo Presidente della Suprema Corte è il traguardo di un percorso iniziato 60 anni fa, con l’ingresso delle prime donne in magistratura e rappresenta – dice il ministro della Giustizia Carlo Nordio – un ulteriore fondamentale passo in avanti verso l’effettiva parità di genere. La Presidente Cassano sarà un punto di riferimento per le giovani che sempre più numerose superano il concorso, per prestare un essenziale servizio alla Repubblica”.