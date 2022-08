Maltrattamenti e violenza sessuale in Rsa nel Foggiano: arrestati 4 operatori socio-sanitari

Quattro operatori socio-sanitari sono stati arrestati e posti ai domiciliari dalla Squadra Mobile di Foggia della Polizia di Stato, accusati di maltrattamenti e violenza sessuale ai danni di alcuni pazienti ricoverati nella Rsa “Stella Maris” di Manfredonia (Foggia) gestita dalla Cooperativa SantaChiara della quale è presidente la dott.ssa Annamaria D’Ippolito mentre l’area amministrativa è diretta dall’Amministratore Delegato avv. Michele La Torre. Uno degli indagati in particolare Antonio Vero, 42 anni, è “gravemente indiziato anche di aver compiuto delle violenze sessuali nei confronti di due degenti” come reso noto da un comunicato diffuso dalla Questura di Foggia .

Gli operatori socio-sanitari Antonio Vero sono stati arrestati e posti ai domiciliari su ordinanza del Gip dr.ssa Roberta di Maria in quanto “avrebbero maltrattato e in casi anche abusato sessualmente di alcuni pazienti della Rsa “Stella Maris” . Uno degli indagati è gravemente indiziato anche di aver compiuto delle violenze sessuali ai danni di un uomo e di una donna ultra 80enni.

La Rsa “Stella Maris” di Manfredonia (Foggia)

Incredibilmente nelle pagine pubblicitaria sul web, la RSA Stella Maris si presenta con queste affermazioni ingannevoli: “La nostra struttura accoglie anziani che, per ragioni di salute o per motivi famigliari, non possono più risiedere presso il proprio domicilio. La nostra residenza si prende cura dei suoi ospiti non solo erogando loro servizi di tipo sanitario e socio-assistenziale , ma anche rendendo piacevole il loro soggiorno in RSA da un punto di vista umano, conferendo centrale importanza alla relazione che può instaurarsi tanto nel gruppo dei pazienti, quanto tra i pazienti e il personale che opera all’interno della casa di riposo“

Il video sopra pubblicato ci è stato gentilmente fornito dalla Questura di Foggia

L’indagine è cominciata a giugno quando è giunta alla Polizia una lettera anonima nella quale sono stati narrati presunti episodi di maltrattamenti fatti da alcuni operatori socio-sanitari ai danni di alcuni pazienti ricoverati nella Rsa. All’interno della busta vi era anche una chiavetta Usb contenente un file audio video sul quale erano state registrate le urla di un’anziana.

Al fine di riscontrare quanto informalmente appreso , i poliziotti della Mobile, diretta dal dr. Mario Grassia hanno provveduto ad installare diverse cimici e telecamere all’interno della struttura. Già dopo pochi giorni dall’attivazione hanno permesso di registrare numerosi e reiterati abusi, fisici e psicologici, da parte degli operatori a danno di pazienti in età avanzata con patologie altamente invalidanti.

La Gip di Maria nella sua ordinanza che gli odierni indagati evidenzia che gli indagati hanno posto in essere condotte “prevaricatrici ed inutilmente punitive” ispirate “a mera volontà denigratoria ovvero da un irrazionale intento di ricondurre a contegni di autocontrollo e disciplina soggetti del tutto incapaci, a causa del loro stato fisico e mentale”.