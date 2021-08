MADONNA A BORGO EGNAZIA IN PUGLIA PER FESTEGGIARE IL SUO COMPLEANNO !

La prima volta di Madonna in vacanza in Puglia a Borgo Egnazia fu nel luglio 2016 e dal quel giorno è stato amore per questa splendida struttura pugliese. Aveva voluto visitare le strade più suggestive del centro storico di Lecce, visitando l’abbazia di Cerrate, e cenato fra i trulli di Alberobello. Ma il suo amore per la Puglia non è finito lì.

di REDAZIONE SPETTACOLO

La cantante americana di origini italiane Madonna anche quest’anno è arrivata in Puglia a Borgo Egnazia, lo splendido esclusivo resort di Savelletri in provincia di Brindisi, per festeggiare il suo 63° compleanno con i suoi figli al fidanzato 27enne ed i suoi amici più cari. Tutto puntualmente pubblicato sul socialnetwork Instagram in un video dal titolo “Birthday mood“. La piazza di Borgo Egnazia allestita con grande gusto, ed una foto di Madonna in piedi davanti a un tavolo decorato con mazzi di peperoncini rossi che accoglieva gli invitati.













La prima volta di Madonna in vacanza in Puglia a Borgo Egnazia fu nel luglio 2016 e dal quel giorno è stato amore per questa splendida struttura pugliese. Aveva voluto visitare le strade più suggestive del centro storico di Lecce, visitando l’abbazia di Cerrate, e cenato fra i trulli di Alberobello. Ma il suo amore per la Puglia non è finito lì. L’anno dopo Madonna è tornata a Borgo Egnazia, in occasione del suo compleanno, come sempre in compagnia dei figli e dei suoi amici più cari.

I festeggiamenti erano stati indimenticabili, lei era arrivata in sella a un cavallo bianco, si era fatta fotografare in posa su un letto di pomodori rossi e aveva ballato la tradizionale pizzica. A fare da sfondo c’era Borgo Egnazia, riconosciuto come uno dei migliori resort al mondo, che a Madonna deve evidentemente piacere molto, tornandoci per la terza volta, per spegnere anche quest’ anno le sue candeline .