L’Opinione del Direttore

Da Gianni & Pinotto a “Maluccio(l’ex sindaco di Taranto Rinaldo Melucci) & Gugliotto(il congiurato Presidente della Provincia di Taranto, Giovanni Gugliotti) passando per una sottoclasse politica composta da gente priva di ideali, di valori, di coerenza, di onestà intellettuale: tutto quello che non vi raccontano e che dovete sapere sulle prossime elezioni amministrative del Comune di Taranto

L’ultima diretta del nostro Direttore Antonello de Gennaro trasmessa sabato 18 dicembre 2021 nel programma “DENTRO LA NOTIZIA-Fatti per essere ascoltati” in diretta dalla redazione di Roma del CORRIERE DEL GIORNO fondato nel 1947™ e diffusa in streaming anche sulle piattaforme dei socialmedia Facebook, Twitter ed Instagram.

Tutta la verità sui fatti raccontata a documentata senza filtri o censure. I retroscena della vita politica, economica e giudiziaria. Le inchieste. Gli approfondimenti. Tutto quello che gli altri non vi possono o vogliono raccontare. (puntata #207)