Lo storico”sinistrorso”Luciano Canfora a processo per aver diffamato la premier Giorgia Meloni

La Procura di Bari ha chiesto la citazione diretta in giudizio per Luciano Canfora e l’udienza predibattimentale si terrà il 16 aprile prossimo dinnanzi al Tribunale di Bari a seguito della querela per diffamazione presentata da Giorgia Meloni per alcune affermazioni fatte da Canfora il 12 aprile 2022 quando, nel corso di un incontro sul conflitto in Ucraina tenutosi nel liceo Fermi di Bari, durante un incontro sulla guerra in Ucraina in liceo barese, cui aveva detto “Siccome è una neonazista nell’animo si è subito schierata con i neonazisti ucraini è diventata una statista molto importante ed è tutta contenta, naturalmente, di questo ruolo”. La leader di Fratelli d’Italia che nell’ottobre dello stesso anno è diventata presidente del Consiglio. Già all’epoca la presidente del Consiglio aveva affermato: “Una querela non gliela toglie nessuno“. E così è stato. La Meloni aveva parlato di “parole inaccettabili” soprattutto perché “pronunciate da una persona che si dovrebbe occupare di cultura e formazione e che invece finisce a fare becera propaganda a giovani studenti”.

La sinistra si è subito mobilitata in difesa di Canfora con un documento di solidarietà firmato da trenta associazioni politico-culturali e organizzazioni della sinistra barese che hanno firmato un appello di solidarietà nei confronti di Luciano Canfora sostenendo che “sulle idee e sui sentimenti dell’on. Meloni va ricompreso nel legittimo esercizio della critica politica, e l’opinione da lui espressa in quella circostanza può essere discussa, non certo ritenuta del tutto infondata oppure motivata da una semplice volontà denigratoria” così erigendosi a giudici supremi del nulla confondendo il legittimo diritto di critica politica (riservata però ai parlamentari) con la diffamazione. Il professor Canfora sarà difeso dall’avvocato Michele Laforgia, impegnato in queste settimane nella corsa per essere il candidato sindaco del centrosinistra il prossimo 9 giugno. Il premier aveva nominato come suo legale il sottosegretario Avv. Andrea Del Mastro.

Luciano Canfora, Giorgia Meloni ed Andrea Del Mastro

I sottoscrittori del documento di solidarietà scrivono: “Desideriamo manifestare la nostra piena solidarietà con Luciano Canfora non soltanto perché stimiamo profondamente la sua levatura di studioso, ammiriamo la sua indiscutibile onestà intellettuale e la sua passione civile, ma anche perché siamo consapevoli che il bersaglio ultimo dell’azione legale intrapresa dall’on. Meloni è il diritto costituzionalmente garantito alla libertà di pensiero e di opinione“. Sembra di rileggere le dichiarazioni di Roberto Saviano anch’egli a giudizio dinnanzi al Tribunale di Roma per aver diffamato anch’egli Giorgia Meloni.

Qualcuno dovrebbe spiegare che nessun articolo del Codice Penale autorizza chiunque ad usare espressioni volgari ed offensivi nei confronti di qualcuno, sopratutto quando di avversa parte politica.