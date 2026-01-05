MENU
Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter Search
5 Gennaio 2026 20:34
Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter Search
5 Gennaio 2026 20:34

Lo sport italiano ed il movimento paralimpico piangono la scomparsa di Antonio Monduzzi

  • Sport & Motori
Tra i direttori dei mondiali di calcio di Italia '90 e degli Internazionali di tennis, è stato responsabile della comunicazione della FISD dal 1992 al 2000

Toto Monduzzi non è stato solo un grande professionista ma soprattutto un lavoratore instancabile sin da quella straordinaria avventura che è stata l’organizzazione dei Mondiali di calcio di Italia ’90, seguita dagli Internazionali di Tennis di Roma, e finendo con la crescita del movimento paralimpico in Italia. Portava con se, nella sua simpatia, quel sorriso quasi beffardo ma dolce e buono al tempo stesso, dotato di un bagaglio di esperienze di altissimo livello ed una caratura professionale ed umano che ha messo al servizio del mondo paralimpico, di cui è stato stato un pilastro fondamentale come responsabile della comunicazione e delle relazioni esterne della FISD ​dal 1992 al 2000.

Un cammino del mondo paralimpico in tre edizioni dei Giochi Paralimpici, da Barcellona a Sydney, lavorando accanto all’allora presidente Antonio Vernole dimostrandosi un vero pioniere della comunicazione sportiva: allorquando lo sport per persone con disabilità non aveva lo spazio attuale sulle cronache nazionali, ma Antonio Monduzzi ha saputo comunicare e rendere interessante una disciplina sportiva nuova, restando sempre rispettoso dei giornalisti, senza tralasciare mai la sua autorevolezza, anche grazie all’organizzazione di grandi eventi che hanno contribuito alla divulgazione del messaggio intimo dell’allora FISD.

Impossibile dimenticare il suo impegno profuso in occasione dei Giochi Paralimpici di Torino 2006 edizione, che ha dato la svolta per il movimento paralimpico. Il suo contributo è stato determinante, soprattutto per curare l’immagine di un mondo che allora era ancora poco conosciuto, trasformandolo, agli occhi dei media e del pubblico, in una realtà d’eccellenza che oggi tutti ammiriamo.

Antonio Monduzzi se ne va lasciando un profondo vuoto per gli amici e chi l’ha conosciuto e frequentato con ammirazione, lasciando nel mondo dello sport un’eredità preziosa con la sua competenza e per la tua semplicità ed umanità. Ciao Antonio fai un buon viaggio, che la terra ti sia lieve. La Direzione e la redazione del CORRIERE DEL GIORNO si uniscono al dolore che ha colpito la sua famiglia.

  • ultimo aggiornamento
Immagine di Redazione CdG 1947

Redazione CdG 1947

Tutti gli articoli
TAGS

Sostieni ilcorrieredelgiorno.it: il tuo contributo è fondamentale

Il tuo sostegno ci aiuta a garantire la nostra informazione libera ed indipendente e ci consente di continuare a fornire un giornalismo online al servizio dei lettori, senza padroni e padrini. Il tuo contributo è fondamentale per la nostra libertà.

Grazie, Antonello de Gennaro

Diventa anche tu nostro socio

Articoli Correlati

Assalto a portavalori lungo l'autostrada A14: due mezzi incendiati
05 Gennaio, 2026
Il grande flop di Antonini travolge il basket ed il calcio a Trapani. A Tarano ricordano i suoi attacchi strumentali alla società di Giove.
04 Gennaio, 2026
Rogo Crans Montana, identificate altre 18 vittime. I morti salgono a 25: 6 gli italiani
04 Gennaio, 2026
Ceto medio e rottamazione: come cambia il fisco nel 2026
04 Gennaio, 2026
Venezuela, gli elicotteri Chinook, l'unità segreta Delta dietro l'arresto di Maduro
03 Gennaio, 2026
"Bloccate "Falsissimo" e cancellate le foto diffuse da Corona. Sono illecite e infangano la reputazione"
03 Gennaio, 2026
Cerca
Archivi
Lo sport italiano ed il movimento paralimpico piangono la scomparsa di Antonio Monduzzi
05 Gennaio, 2026
Assalto a portavalori lungo l'autostrada A14: due mezzi incendiati
05 Gennaio, 2026
Il grande flop di Antonini travolge il basket ed il calcio a Trapani. A Tarano ricordano i suoi attacchi strumentali alla società di Giove.
04 Gennaio, 2026
Rogo Crans Montana, identificate altre 18 vittime. I morti salgono a 25: 6 gli italiani
04 Gennaio, 2026
Novità 2026 per le Frecce: prima si comprano e meno costano
04 Gennaio, 2026

Cerca nel sito