L’inizio di nuova era: “Sir” Lewis Hamilton fa il suo primo giro su una Ferrari!

Hamilton: ""Quando ho messo in moto la vettura e sono uscito dal garage avevo il mio sorriso piu' grande stampato sul volto. Mi ha ricordato la primissima volta che ho testato una F1. Quasi 20 anni dopo ho provato di nuovo le stesse emozioni".

di Silvia Signore

Un giorno questo, che è già diventato storia , il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton è sceso in pista sul circuito di Fiorano oggi 22 Gennaio 2025 al volante della monoposto Ferrari SF-23. Un evento di grande eccitazione, perché diciamoci la verità, ogni pilota di Formula 1 sogna di poter gareggiare e vincere un mondiale alla guida di una Ferrari.

Una giornata questa di grandi emozioni anche per il pilota stesso che ha voluto al suo fianco la famiglia come vedremo in alcune foto che vedono raffigurata la principale e più affiatata tifosa del pilota inglese, la sua amata mamma. Gli occhi del pilota non mentono, si avverte forte entusiasmo e commozione, anche se Hamilton dovrebbe essere già abituato a tutto questo, guidare una monoposto del team del Cavallino fa sempre un grande effetto.

la mamma di Lewis Hamilton filma suo figlio in “rosso” Ferrari

Un grande avvenimento, quello di oggi, anche per tutti i tifosi della rossa che nonostante il freddo e la nebbia erano lì per sostenere ed accogliere il nuovo pilota. Scene così, assicura qualche tifoso non si vedevano dai tempi di Michael Schumacher, attualmente unico pilota ad aver vinto 7 mondiali come Hamilton, e vedremo se proprio nella prossima stagione , il pilota inglese riuscirà a superare il suo unico rivale ed a conquistare il suo ottavo titolo proprio in sella della Ferrari SF-25.

“Fin qui nella mia carriera ho avuto la fortuna di poter vivere molte prime volte: il primo test, la prima gara, il primo podio, la prima vittoria e il primo campionato. Non ero sicuro di quante altre prime speciali avrei potuto ancora vivere, ma guidare per la prima volta una monoposto Ferrari e’ stato uno dei momenti più belli della mia vita”. E sull’esordio in pista a Fiorano, Hamilton ha aggiunto: “Quando ho messo in moto la vettura e sono uscito dal garage avevo il mio sorriso piu’ grande stampato sul volto. Mi ha ricordato la primissima volta che ho testato una F1. Quasi 20 anni dopo ho provato di nuovo le stesse emozioni”.

Lewis Hamilton entra per la prima volta nella “rossa” di Maranello

La nuova monoposto che sarà affidata a Lewis Hamilton e Charles Leclerc verrà presentata a Londra il prossimo 19 febbraio. I ferraristi, intanto attendono ansiosamente il vero debutto, quello ufficiale con la nuova monoposto: i primi test pre-stagionali della nuova stagione che sono in programma dal 26 al 28 febbraio in Bahrein, mentre il Mondiale 2025 della Formula 1 avrà inizio nel weekend del 16 marzo a Melbourne, in Australia.

A Fiorano è tornato in pista anche il compagno di squadra dell’indiscusso protagonista di questa giornata: Charles Leclerc. Il pilota monegasco ha preso il volante della SF-23 subito dopo il suo compagno di squadra, che nonostante le condizioni atmosferiche poco favorevoli, vedono Leclerc costretto a girare sotto la pioggia riuscendo a portare a termine solo 14 giri. Un giornata che sancisce l’inizio della nuova stagione 2025, che vedrà i piloti della Rossa come possibili protagonisti di questo campionato dove non mancheranno soprese e grandi soddisfazioni.

Charles Leclerc ed il team manager Ferrari