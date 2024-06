L’ex sindaco di Bari Antonio Decaro è il più votato del Pd in Italia, con circa 500mila voti

Il PD sfiora il 50 per cento dei voti a Bari grazie alla sua candidatura , e fa prevalere i “dem” nel collegio dell’Italia meridionale supera Fratelli d’Italia. Antonio Decaro, è il vero “vincitore” di queste elezioni, nel Partito Democratico, conquistando 490.053 voti, dei quali 348.368 arrivano dalla Puglia , così distanziando persino presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che si ferma a 376mila preferenze, così conquistando il primato nel partito. Il primo cittadino di Bari ha conquistato il doppio dei voti della capolista voluta ed imposta dal partito, la giornalista Lucia Annunziata e quattro volte di più dei volti di Pina Picierno, parlamentare europea uscente di casa dem.

“Una valanga di voti conquistati metro dopo metro di questa campagna elettorale” , commenta De Caro frastornato ma felice per il consenso conquistato ed aggiunge “”In alcuni Paesi purtroppo avanzano le destre. Ma i dati che stanno emergendo dicono anche che senza i progressisti non si potrà governare l’Europa. E con ogni probabilità si dovrà formare un governo ispirato ai valori e agli ideali del manifesto di Ventotene, di solidarietà, fratellanza e unità fra i popoli“.

Il Pd è primo partito in Puglia con il 33,86% dei voti, su cui probabilmente è stata determinante la candidatura del sindaco uscente di Bari, Antonio Decaro ma sopratutto il governo ininterrotto da ben 4 consiliature della Regione Puglia e del Comune di Bari. Si piazza al secondo posto Fratelli d’Italia da vent’anni circa all’opposizione in Puglia che conquista il 26,33%, mentre il Movimento Cinque Stelle si ferma al 14,91%. Seguono Forza Italia con il 7,54%, e la Lega con appena il 5,86% ed Avs con il 3,74%