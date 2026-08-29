L’ex deputato M5S Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba ha ripreso conoscenza

La nota del Movimento Cinquestelle: "Comunità in apprensione, ci stringiamo ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione". Tajani: "In contatto con l'ambasciata, dalla Farnesina tutta l'assistenza necessaria. Prego per la sua salute"

Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di ieri, venerdì 28 agosto , in un ospedale di Cuba. Secondo quanto riporta on line il Corriere della Sera , l‘ex deputato del Movimento Cinque Stelle sarebbe “giunto in ospedale a Cuba in gravi condizioni“. Di Battista, riporta inoltre La Repubblica, si trovava a Cuba per lavorare a un reportage per Il Fatto Quotidiano e sarebbe giunto in ospedale dopo aver accusato un forte mal di testa e un malore.

Di Battista, 48 anni compiuti lo scorso 4 agosto, padre di due figli , è stato deputato per il Movimento 5 Stelle dal 2013 al 2018. Aveva poi scelto di non ricandidarsi in Parlamento e di continuare a fare politica pur non aderendo alla linea dell’attuale leader pentastellato, Giuseppe Conte.

“Grande apprensione” è stata espressa in una nota dal M5S: “La comunità 5 stelle ha appreso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione. Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione”.

“Da questa notte sono in contatto con l’Ambasciata d’Italia a Cuba per sincerarmi sulle condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato per accertamenti in un ospedale a L’Avana dove si trovava in viaggio. Prego per la sua salute. Il Ministero degli Esteri fornirà a lui e ai suoi familiari tutta l’assistenza necessaria. Sono vicino ai suoi cari, alla comunità politica che rappresenta“, informa intanto il ministro degli Esteri Antonio Tajani sui social.

Da parlamentare M5s a reporter e documentarista

L’ex deputato Di Battista, 48 anni compiuti da poco , è stato deputato per il Movimento 5 Stelle dal 2013 al 2018, nella prima legislatura in cui i 5 stelle fecero ingresso in Parlamento, guidato dai fondatori del Movimento, Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Da subito volto noto del Movimento per le battaglie contro la casta, considerato esponente dell’ala cosiddetta ‘movimentista‘, Di Battista scelse poi di non ricandidarsi, pur restando membro del Movimento 5 Stelle, e contribuisce attivamente alla campagna elettorale per le elezioni politiche del 2018. Si allontana dal Movimento in occasione della nascita del governo Draghi, sostenuto anche dai 5 Stelle. Da anni Di Battista si dedica ai reportage giornalistici, collaborando anche con Il Fatto Quotidiano, e realizza inoltre documentari televisivi.

Oggi è giornalista esperto di tematiche legate all’America Latina. L’ex pentastellato, da sempre molto attivo sui social anche per quanto riguarda la politica italiana e internazionale, nell’ultimo post pubblicato su Facebook, ieri sera intorno alle 22, ha scritto: “Lo Stato terrorista di Israele continua a bombardare contemporaneamente Palestina, Libano e Siria“. Intorno alle 2 del mattino ha inoltre condiviso su Instagram una storia in cui rilancia un video pubblicato da Salah Ostaz, giornalista e fotoreporter palestinese operante nella Striscia di Gaza, che documenta un attacco contro civili in una località nel nord della Striscia.

Di Battista ha ripreso conoscenza e ha risposto ai medic i