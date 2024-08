Le toghe rosse vogliono indagare Arianna Meloni

Nelle sue memorie Luca Palamara, “ il capo del sistema politico-giudiziario che ha condizionato e pilotato le inchieste nell’Italia berlusconiana e non solo, riassume così il motore di quel sistema che direttamente o indirettamente ha fatto cadere più di un governo: servono una procura orientata, un paio di giornalisti complici e un gruppo politico che faccia da sponda”. Cosi scriveva ieri Alessandro Sallusti, nel suo editoriale direttore del quotidiano Il Giornale.

Secondo Palamara un triplice alleanza di questo genere “è più potente di qualsiasi governo, più di qualsiasi Parlamento” in poche parole è capace di deviare e condizionare il corso della democrazia “all’ombra della legge e con i colori della giustizia”, come aveva intuitogià trecento anni fa il filosofo Montesquieu . Luca Palamara finisce nei guai nel 2019, un “terremoto” giudiziario-istituzionale che però non intacca il “metodo” da lui creato che – come dimostrano le cronache – prosegue la sua opera sia pure con qualche cambio di formazione.

È lo stesso “sistema” che ha provato da subito ad accerchiare Giorgia Meloni appena apparve chiaro che sarebbe uscita stravincitrice dalle urne così come è accaduto. Un “sistema” che però ha fatto cilecca , un vero e proprio buco nell’acqua. La premier però non ha scheletri negli armadi, e quindi non è ricattabile, i giornalisti “arruolati” ed in servizio permanente effettivo, sguinzagliati hanno setacciato persino il suo passato più remoto ma sono rimasti con i taccuini vuoti, e quei pubblici ministeri che hanno provato a cavalcare e sostenere i soliti servizio televisivi confezionati su misura, una per tutte la serie di puntate messa in onda dal duo FanPage–Piazza Pulita ipotizzando presunte illegalità di Fratelli d’Italia – – si sono dovuti arrendere all’evidenza dei fatti ed archiviare fascicoli che definire vergognosi sarebbe ben poca cosa.

Nonostante un’ apparentemente calma estiva dietro le quinte di questa “macchina del fango” di evidente matrice “sinistrorsa” appariva qualcosa di nuovo, indizi e segnali che occhi esperti interpretano come l’anticamera di una tempesta, ovviamente giudiziaria. E qui ritorna in ballo il “metodo Palamara” e la solita cordata “giornalista-partito politico-procura”. A volte parte per prima la magistratura supportata dalla stampa e dalla politica compiacente (per intenderci, il caso Toti in Liguria ), altre volte il contrario: si avvia una campagna stampa, cavalcata da un partito del campo largo, ed alla fine state pur certi che arriva a ruota la solita malagiustizia. Guarda caso, fa notare il collega Sallusti, non vi è giorno che sul solito gruppo di quotidiani conosciuti non solo per il loro orientamento politico sinistrorso che si vuole contrapporre al governo ma pure per una eccessiva e sospetta contiguità con le procure non si scriva e parli della Meloni, ma la novità è che non si tratta non di Giorgia Meloni, bensì di sua sorella Arianna Meloni, da sempre compagna di Giorgia nella lunga e fortunata avventura politica.

Un interesse continuo, con un’attenzione oggettivamente sproporzionata – detto con rispetto per il suo ruolo di responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia sia dal punto di vista giornalistico sia politico, quasi a voler preparare a tavolino la solita operazione diffamatoria da mettere a disposizione pronta all’uso per gli amici degli amici…. a chissà chi. Una strategia come un puzzle , ogni giorno un tassello – confezionato a volte come «retroscena», altre come «indiscrezione», altre ancora come «fonti che chiedono l’anonimato» – “da spacciare” all’opinione pubblica per raccontare a modo loro Arianna Meloni.