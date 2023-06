Le reazioni alla morte di Silvio Berlusconi

Il presidente Mattarella: “Profonda tristezza la notizia della morte di Silvio Berlusconi”

“Apprendo con profonda tristezza la notizia della morte di Silvio Berlusconi, fondatore e leader di Forza Italia, protagonista di lunghe stagioni della politica italiana e delle istituzioni repubblicane”. È quanto scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi. “Le sono profondamente grato per il cordoglio da lei espresso per la morte dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e per le vittime dell’alluvione in Romagna”. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il colloquio con il Presidente iracheno Abdul Latif Rashid, in visita di Stato in Italia. Mattarella ha appreso la notizia della scomparsa del leader di Forza Italia poco prima dei colloqui con il presidente e la delegazione irachena. Da quanto si apprende, l’ufficio stampa del Quirinale diffonderà un comunicato sulla scomparsa di Berlusconi al termine dell’incontro con il presidente iracheno.

Il premier Meloni: “Era un coraggioso combattente“

Il commento della premier Giorgia Meloni : “Era un coraggioso combattente”. Con un videomessaggio ha aggiunto: “Con lui l’Italia ha imparato che non doveva mai farsi imporre dei limiti. Ha imparato che non doveva mai darsi per vinta. Con lui noi abbiamo combattuto, vinto, perso molte battaglie. E anche per lui porteremo a casa gli obiettivi che, insieme, ci eravamo dati. Addio Silvio”. “Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente, era un uomo che non aveva mai avuto paura a difendere le sue convinzioni e sono state esattamente quel coraggio e quella determinazione a farne uno degli uomini più influenti della storia d’Italia, a consentirgli di imprimere delle vere e proprie svolte nel mondo della politica, della comunicazione e dell’impresa”. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi, appresa la notizia della morte dell’ex presidente Silvio Berlusconi, ha annullato tutti gli appuntamenti istituzionali in agenda.

Tajani: “Un dolore immenso“

Così su Twitter il ministro degli Esteri e Coordinatore nazionale di Forza Italia , Antonio Tajani che ha deciso di anticipare il rientro dalla sua missione a Washington: “Un dolore immenso. Semplicemente grazie presidente, grazie Silvio”. Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in missione a Washington per incontri istituzionali, sta rivedendo i tempi del viaggio per anticipare il rientro in Italia dopo essere stato raggiunto dalla notizia del decesso di Silvio Berlusconi

Galliani: “Un vuoto che non potrà mai essere colmato, per sempre con noi”.

“Affranto, senza parole, con immenso dolore piango l’amico , il maestro di tutto, la persona che mi ha cambiato la vita per oltre 43 anni. Riposa in pace caro Presidente. Con tanto, tanto amore. Adriano Galliani”.Così Adriano Galliani e tutto l’AC Monza piangono la scomparsa di Silvio Berlusconi morto oggi all’età di 86 anni. Il legame tra Berlusconi e Galliani è di lunghissima data e risale a quando il Cavaliere decise di acquistare il Milan e affidare proprio al suo fido collaboratore la gestione sportiva. Galliani è stato infatti per oltre 30 anni l’amministratore delegato del club rossonero, ruolo che ricopre ora anche al Monza dopo l’acquisto da parte di Berlusconi.

Il Monza ricorda Berlusconi in un video

Le immagini in bianconero di Silvio Berlusconi bambino , poi le immagini a colori degli ultimi anni e in biancorosso delle ultime stagioni. Lo ricorda così il Monza di cui Berlusconi, morto oggi all’età di 86 anni, era il presidente. La voce di Berlusconi riempie la diffusione di foto e video trasmessi dal club sulla sua pagina Instagram: “Chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince“, scandisce Berlusconi nella frase divenuta simbolo della società. Dove Silvio Berlusconi, con il fratello e presidente onorario Paolo e il vicepresidente vicario Adriano Galliani, l’8 ottobre 2022 aveva intitolato il centro sportivo Monzello alla memoria di Luigi Berlusconi. “Noi vogliamo portare il Monza alla gloria della serie A”, raccontano le parole di Silvio Berlusconi all’acquisizione del club, nel settembre 2018. “L’anno prossimo o l’anno dopo vogliamo vincere lo scudetto”, proseguiva ancora Berlusconi durante una cena con la squadra, all’indomani della prima delle due vittorie stagionali contro la Juventus.

La Russa: “Per me è stato un fratello maggiore”

“Io sono stato un amico personale e per me è stato una sorta di fratello maggiore , anche se lui non piaceva, perché mi considerava un suo coetaneo, pur avendo 16 anni di più”. L’ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ricordando Silvio Berlusconi, in collegamento telefonico con il Tg1.

Sgarbi: “Eroe della resistenza alla magistratura“

“È stato un eroe della resistenza alla magistratura . Io ero suo amico nel privato, sul piano politico non ho potuto che condividere sue posizioni. L’amicizia è un legame fondamentale ma nessuno, dopo Tortora, è stato al centro di un’indagine giudiziaria così ingiusta. Ha sacrificato la sua vita personale per un’attività per cui non era neanche tanto portato, ma ha resistito alle indagini della magistratura che hanno distrutto tutti i partiti. Per questo è un eroe della resistenza alla magistratura”. Così il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, ha commentato all’AGI la morte del fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

Renzi: “Berlusconi ha fatto la storia in questo Paese“

Su Twitter il fondatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi : “Silvio Berlusconi ha fatto la storia in questo Paese. Tanti lo hanno amato, tanti lo hanno odiato: tutti oggi devono riconoscere che il suo impatto sulla vita politica ma anche economica, sportiva, televisiva è stato senza precedenti. Oggi l’Italia piange insieme alla famiglia, ai suoi cari, alle sue aziende, al suo partito. A tutti quelli che gli hanno voluto bene il mio abbraccio più affettuoso e più sincero. In queste ore porto con me i ricordi dei nostri incontri, dei tanti consigli, dei nostri accordi, dei nostri scontri. Ma soprattutto di una telefonata in cui Silvio, non il Presidente, mi ha fatto scendere una lacrima parlando della mamma. Ci mancherai Pres, che la terra ti sia lieve“.

Calenda su Twitter: “Ha lottato fino alla fine“

Esprimo le condoglianze mie e di @Azione_it alla famiglia e alla comunità di Forza Italia, per la morte di Silvio Berlusconi. Ha lottato fino alla fine contro la malattia con un coraggio incredibile. Riposi in pace.

Prodi: “Nostra rivalità mai trascesa in inimicizia“

“Partecipo al profondo cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi . Lo ricordo come un leader politico che, nel suo lungo e intenso impegno pubblico, ha esercitato una grande influenza nella vita del nostro paese, incidendo non solo sulle Istituzioni, ma anche nella vita di tutti i cittadini” afferma l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi.



“Nel nostro lungo confronto politico – aggiunge Prodi – abbiamo rappresentato mondi diversi e contrapposti, ma la nostra rivalità non è mai trascesa in sentimenti di inimicizia sul piano personale, mantenendo il confronto in un ambito di reciproco rispetto. Ho apprezzato il suo sostegno alla causa europeista, soprattutto perchè confermato e ribadito in un periodo in cui il nostro comune destino europeo era messo duramente e imprudentemente sotto accusa. Porgo alla sua famiglia e a tutti i suoi cari le mie più profonde condoglianze“.

Salvini: “Grande uomo, grande italiano“

Gli appuntamenti pubblici di Matteo Salvini sono annullati fino a nuovo aggiornamento. Il Vicepremier e Ministro, questa mattina a Lesa in provincia di Novara, ha chiesto un minuto di silenzio per Silvio Berlusconi definendolo “un grande uomo e un grande italiano”. Lo rende noto la Lega.

Il ministro Crosetto: “Si chiude un’era”

“Un grande, enorme dolore. Lascia un vuoto enorme perché è stato un grande . È finita un’epoca, si chiude un’era. Gli ho voluto molto bene. Addio Silvio”. Lo scrive il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in merito alla morte di Silvio Berlusconi.

Arrigo Sacchi piange: “Generoso e geniale“

“Sto male, nonostante tutto non me l’aspettavo” . Arrigo Sacchi piange, al telefono con l’ANSA: lunghe fasi di silenzio, non riesce a gestire il dolore per la morte del suo “amico geniale al quale devo tutto“. “Silvio Berlusconi è stato un uomo generoso – aggiunge l’ex tecnico del Milan che vinse tutto – ed ha cercato di cambiare questo Paese difficile, formato da individualisti. Lo era anche lui? No, pensava di insieme e vedeva lontano: quando mi prese gli dissi «lei o è pazzo o è un genio». Visti i risultati, datemi voi la risposta…”.

Schlein: “Con lui si chiude un’epoca“

“Di fronte alla scomparsa di Silvio Berlusconi vogliamo far arrivare tutta la nostra vicinanza al dolore della sua famiglia, dei suoi cari e di tutta Forza Italia, così come vogliamo che arrivi al Governo e alle forze di maggioranza. Con la morte di Silvio Berlusconi si chiude un’epoca. Tutto ci ha divisi e ci divide dalla sua visione politica, resta però il rispetto che umanamente si deve a quello che è stato un protagonista della storia del nostro Paese. Le più sentite condoglianze da parte del Partito Democratico“. Ad affermarlo in una nota è la Segretaria del PD, Elly Schlein.

Enrico Letta: “Un momento che coinvolge tutti“

“Berlusconi ha fatto la storia del nostro Paese . La sua scomparsa segna uno di quei momenti in cui tutti, che siano stati vicini o lontani dalle sue scelte, si sentono coinvolti». Lo scrive Enrico Letta su Twitter. “Affetto e vicinanza ai suoi familiari e ai suoi amici. E a tutta la comunità politica di Forza Italia”, conclude l’ex presidente del Consiglio.

Sala: “Ha molto amato Milano, momento di cordoglio e rispetto“

“Milano piange Silvio Berlusconi. Su di lui ogni italiano ha un’opinione, maturata nei lunghi anni della sua centralita’ imprenditoriale, sportiva e politica. Ma questo e’ il momento del cordoglio e del rispetto. Di certo dobbiamo dargli atto di aver molto amato Milano”. Lo scrive su Twitter il sindaco di Milano Giuseppe Sala commentando la morte di Silvio Berlusconi.

Calderoli: “Amico vero, affetto vero, abbiamo pianto, riso, ci siamo abbracciati“

“Ho pianto prima mio padre, poi ho pianto mia madre , come tutti arrivato alla mia età ho pianto alcuni amici carissimi, affetti veri, di cui faccio fatica anche solo a parlare. Oggi piango Silvio, amico di tanti momenti, di tanti anni insieme, di tante risate e anche di tanti momenti difficili. Le rispettive malattie, i rispettivi lutti: tante volte ho ricevuto il suo abbraccio e lui il mio. È difficile dire altro”. Così il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli. “Quello che ha fatto Silvio Berlusconi da imprenditore, da presidente del Milan e da uomo delle nostre istituzioni lo consegniamo allo storia del nostro Paese, che ha contribuito a rendere grande. Io oggi ricordo l’amico Silvio, piango l’amico, con una preghiera che so che apprezzerebbe, mandando un grande abbraccio alla sua grande famiglia, ai suoi figli, a tutti quelli che gli volevano bene come me“, conclude.

Lorenzo Fontana, profondo dolore

“Con profondo dolore ho appreso la notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi , un protagonista assoluto della storia economica, industriale e politica italiana, europea e internazionale. Ai suoi familiari, ai suoi cari, al partito di Forza Italia e a coloro che lo hanno sempre considerato un punto di riferimento esprimo i sentimenti del più profondo cordoglio”. Lo dichiara il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

Abodi: “Lascia vuoto enorme nel Paese e nello sport“

“Berlusconi lascia un vuoto enorme nel Paese e nello sport” . Lo ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ricordando Silvio Berlusconi a margine di un evento “Special Olympics” al Coni. È stato lo stesso Abodi ad annunciare la scomparsa di Berlusconi nel corso della conferenza. «Una brutta notizia per la nostra Nazione», ha detto Abodi, mentre la platea si è alzata in piedi tributando un lungo applauso a Berlusconi. «Lascia un vuoto enorme nel paese e nel mondo sportivo che ha caratterizzato, ha detto Abodi. «L’ho conosciuto tanti anni fa, un uomo incredibile. Faccio fatica a pensare che sia mancato – ha proseguito – Un combattente che sembrava non dovesse arrendersi mai. Si pensava che potesse attingere sempre a qualcosa in più degli altri. Su questo ci scherzava anche». Aggiungendo: «È stato un uomo di sport, molto orientato alla vittoria come tutti i grandi uomini con la caparbietà orientata all’obiettivo e quando è uscito dal Milan lo ha fatto con dolore per come ha interpretato il ruolo. Poi ha ripreso con ambizione e umiltà dal Monza, una sfida che sembrava non alla sua altezza e l’ha portata alla sua altezza». Per Abodi, Berlusconi lascia «un’eredità difficile». Poi ha concluso con un «grande riconoscimento all’uomo nonostante tutto quello che gli è stato fatto pesare nel corso della vita».

Carfagna: “Dolore enorme, entrerà in libri di storia“

“Apprendo con enorme dolore della scomparsa di Silvio Berlusconi. Entrerà nei libri di storia come il leader italiano che ha trasformato la politica, il calcio, la tv, l’economia. Ma oggi voglio ricordare soprattutto l’uomo: il mentore che mi ha dato fiducia, che mi ha spinto a fare politica, che non mi ha mai fatto mancare sostegno e incoraggiamento, con una carica di affetto e stima che non è mai venuta meno, neppure nei momenti di dissenso e disaccordo. Per questo gli sarò sempre riconoscente”. Così, in una nota, Mara Carfagna, presidente di Azione. “Oggi – aggiunge Carfagna – piango con i figli e la famiglia la scomparsa di una persona speciale, geniale, generosa, sorprendente. Lascia un vuoto incolmabile per chi lo ha conosciuto e gli ha voluto bene“.

Metsola: “Ha lasciato il segno, grazie Silvio”

“Silvio Berlusconi: il combattente che ha guidato il centrodestra e che è stato protagonista della politica in Italia e in Europa per generazioni. Padre, imprenditore, eurodeputato, Presidente del Consiglio, senatore. Ha lasciato il segno e non sarà dimenticato. Grazie Silvio”. Lo scrive su Twitter, in italiano, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

Weber (Ppe): “Ha lavorato con dedizione per Italia e ideali Ue”

“Addolorato per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Il mio pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile. Non dimenticheremo l’energia e la dedizione con cui ha lavorato per la sua amata Italia, per la sua famiglia politica e per i suoi ideali europei. Riposa in pace”, scrive su Twitter il presidente del Partito popolare europeo, a cui aderisce Forza Italia, Manfred Weber.

Dell’Utri in lacrime: “Ho perso un fratello”

“Sono sconvolto. Per me è venuto a mancare un fratello . Non me lo aspettavo. Pensavo che superasse anche questa. Sono senza parole”. Lo dice all’Adnkronos, tra le lacrime, Marcello Dell’Utri, l’ex senatore di Forza Italia, commentando la notizia della morte di Silvio Berlusconi.