Le previsioni meteo: ultima fiammata poi giù le temperature

Dopo un mese ininterrotto di super caldo, afa soffocante e notti subtropicali insonni, la prossima settimana potrebbe finalmente sancire la fine dell’eccezionale ondata di temperature anomale sull'Italia. Che tempo farà fino a lunedì 20 luglio, le tendenze

Dopo un mese ininterrotto di super caldo, afa soffocante e notti subtropicali insonni, la prossima settimana potrebbe finalmente sancire la fine dell’eccezionale ondata di temperature anomale sull’Italia. Secondo gli esperti, infatti, l’anticiclone africano si scontrerà con una saccatura artica carica di aria fresca norvegese, dando così vita a forti temporali e a un vero e proprio ‘ribaltone’ termico. Sono queste le previsioni meteo per la giornata di oggi, sabato 18 luglio, e per i giorni a venire.



Il cambio termico ci sarà. Il ribaltone termico sarà il risultato di una vera e propria battaglia atmosferica. Assisteremo a un duro scontro tra l’anticiclone africano e una saccatura artica carica di aria fresca norvegese. Come in ogni contrasto frontale tra masse d’aria così diverse, c’è da mettere in conto la formazione di forti temporali.

Ma il premio finale ripagherà i disagi: un crollo generale delle temperature su tutta la Penisola, con le massime che torneranno ad assestarsi su valori del tutto normali, tra i 30 e i 33°C. Prima del cambiamento, però, dovremo stringere i denti per un fine settimana ancora caldissimo ovunque, disturbato solo da alcuni rovesci al Nord.

Le previsioni nel weekend

Sabato 18 luglio. Al Nord: tra caldo e qualche temporale al Nord Est. Al Centro: soleggiato, molto caldo. Al Sud: sole e ancora caldo eccezionale, 45°C in Sicilia e Sardegna.

Domenica 19 luglio . Al Nord: più instabile sul Triveneto, soleggiato altrove. Al Centro: soleggiato, molto caldo. Al Sud: sole e ancora caldo eccezionale.

Lunedì 20 luglio. Al Nord: meno caldo, qualche temporale. Al Centro: soleggiato, molto caldo. Al Sud: sole e ancora caldo eccezionale.

Le previsioni nella prossima settimana

Domenica e lunedì (Nord) : l’aria norvegese si addosserà alle Alpi e soprattutto da lunedì pomeriggio provocherà i primi rovesci sul settore nord-orientale, avviando un diffuso calo termico sulle regioni settentrionali (4-5°C in meno).

Martedì (Centro): nel corso della notte forti acquazzoni si trasferiranno dal Nord al Centro, aggredendo prima la Toscana e le Marche. Le temperature inizieranno a crollare e le massime scenderanno di 4°C su queste due regioni, meno altrove.

Mercoledì (Sud): l’instabilità e il refrigerio raggiungeranno anche il Meridione e il resto del Centro con un calo di circa 5-6°C; la svolta più clamorosa l’avvertiremo nelle zone interne della Sardegna dove passeremo, in una settimana, dagli attuali 45 gradi a 34 con ben 11 gradi in meno.

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