Le “capriole” politiche di Lucia Annunziata capolista del PD alle Europee, insieme a De Caro

La credibilità di un giornalista, ma in generale delle persone si basa sulla verifica di conformità fra le cose dette e quelle fatte. In questo caso stiamo parlando della collega Lucia Annunziata, in passato presidente della RAI, e successivamente conduttrice del programma “In mezz’ora” su RAITRE e direttore dell’edizione italiana del quotidiano online Huffington Post.

Appena 6 mesi fa, nel settembre 2023 la Annunziata, dichiarava al Corriere della Sera : “Non mi candiderò mai e poi mai alle Europee. Né con il Pd, né con nessun altro partito. Spero che questa smentita sia chiara abbastanza per mettere tranquilli tutti”. Ma nei fatti così non è stato, ed ora l’Annunziata è candidata come capolista del Pd nel collegio del Sud Italia, smentendo le sue affermazioni precedenti nelle quali escludeva categoricamente qualsiasi ipotesi di candidatura politica alle elezioni europee.

“Stiamo costruendo le liste, una squadra che metta insieme un’apertura verso la società civile. Accanto a questo le più solide figure del Pd. Abbiamo chiesto a Lucia Annunziata di guidare la lista del Pd al sud, non solo perché è una figura di grande valore per il lavoro che ha fatto da giornalista per tanti anni, ma soprattutto perché ha una grandissima conoscenza della politica estera internazionale”. Queste le parole di Elly Schlein ieri sera nel programma ‘Di martedì’ su La7. “Il numero due sarà uno dei più bravi sindaci d’Italia, sto parlando di Antonio Decaro“.