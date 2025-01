La seconda puntata su Ilary Blasi e Totti sbanca su Netflix

Disponibile dal 9 gennaio, balza in testa alla classifica. La conduttrice racconta della sua rinascita dopo la separazione con Totti tra cucina, università e il nuovo compagno Bastian

“Ilary nella sua nuova vita” ed è subito n.1 nella classifica di Netflix Italia , arrivando al punto di scalzare il dominio del fenomeno mondiale da record “Squid Game 2”. Sono bastate poche parole, ma efficaci ad Ilary Blasi per introdurre il pubblico sin dal trailer alla nuova serie che la vede reinventarsi, ricominciare da zero sia nella vita privata che professionale.

Dietro la macchina da presa c’è Tommaso Deboni, mentre la sceneggiatura porta le firme di Romina Ronchi, Peppi Nocera, Ennio Meloni e Jacopo Ghirardelli. “Ilary” vuole essere un viaggio che accompagna lo spettatore dietro le quinte della vita di una delle personalità più iconiche della televisione italiana, una donna che non teme di svelare il lato più autentico di sé, alternando il luccichio della ribalta a momenti di profonda intimità.

La serie “Ilary”, prodotta da Banijay Italia e disponibile sulla piattaforma streaming dal 9 gennaio , racconta in cinque episodi la quotidianità ritrovata della conduttrice ed ex moglie di Francesco Totti, che nel docu-film “Unica” aveva dato la sua versione sulla loro separazione avvenuta dopo 17 anni di matrimonio nel 2022 , adesso la parola che fa da filo conduttore nella serie è “rinascita”.

Cosa racconta la serie “Ilary”

C’è tutto quello che fa di Ilary Blasi una persona normale come noi: le vecchie amicizie, la famiglia con le sorelle Silvia e Melory, la nonna Marcella 92enne già diventata una star, ed il nuovo compagno Bastian che si racconta per la prima volta, . A dare alla serie quel tocco in più è il glamour del mondo dello spettacolo, irraggiungibile per i comuni mortali, che ne fanno un’icona tra le più ammirate dalle donne. Tuttavia, le ragioni del successo vanno ricercate nello scoprire Blasi come una semplice donna e madre di tre figli la cui vita è cambiata in poco tempo, quello stesso tempo in cui non ha mai mollato trovando la forza di reagire, rialzarsi e partire con la determinazione che le appartiene da sempre. Su questo “Ilary” non farà che giovare alla reputazione della sua protagonista.

Ci sono poi le nuove sfide affrontate. Il racconto della prima volta su un set cinematografico nei panni di se stessa e le lezioni tra i fornelli di chef Ruben di “Cucina in balcone con Ruben”, fenomeno culinario del web. Il lancio con il paracadute, superando così una delle sue paure più grandi, e l’iscrizione alla facoltà di Scienze Forensi per realizzare il sogno di diventare criminologa, anche se secondo la famiglia non è mai andata d’accordo con lo studio. A farle da tutor nientemeno che Federica Sciarelli, conduttrice di “Chi l’ha visto?” e suo idolo.

In cinque episodi, Ilary condurrà il pubblico attraverso la sua “straordinaria normalità “, raccontando con leggerezza e ironia cosa significa vivere tra le luci dello spettacolo senza perdere la propria autenticità. Un viaggio coinvolgente che svela il cuore e l’anima di una delle protagoniste più amate del panorama televisivo italiano.