La premier Meloni non va alla kermesse di Fratelli d’Italia per stare con sua figlia Ginevra : “Scusatemi sono anche io un essere umano”

L’ annuncio è stato dato del ministro della Difesa, Guido Crosetto , che ha spiegato che Giorgia Meloni oggi passerà la giornata con la figlia. La premier, nella giornata di ieri, era stata al vertice per la Pace in Medio Oriente tenutosi al Cairo, e in serata era andata a Tel Aviv per un incontro con il leader israeliano Benjamin Netanyahu. “Giorgia oggi non è fisicamente qui ma è a casa con sua figlia, il posto dove doveva stare, dove è giusto che sia. E noi, che siamo una comunità, dobbiamo comprenderlo. Forse non dovremmo dirlo in un appuntamento politico, ma le diciamo che le vogliamo un gran bene“, ha detto il ministro della Difesa durante l’incontro

Il giorno prima, venerdì, la premier aveva annunciato la fine della sua relazione con li padre di sua figlia, Andrea Giambruno, dopo la messa in onda — avvenuta mercoledì e giovedì sera durante il programma di Canale 5 Striscia la Notizia – di un fuorionda nel quale il giornalista di Mediaset esternava protagonista di frasi a sfondo sessuale con una gestualità a dir poco volgare e vergognosa. “Oggi ci accontentiamo che la premier Giorgia Meloni ci saluti da casa, dove deve essere, accanto a sua figlia, dopo il duro viaggio in Egitto e Israele, e oggi per noi è importante far sentire il nostro calore a Giorgia e ascoltare il video che ha voluto mandarci” ha detto Crosetto.

Nel video messaggio inviato ai compagni di partito, la Meloni ha detto: “Non sono con voi, oggi. Anch’io sono un essere umano e se c’è qualcuno a cui posso chiedere comprensione sono i militanti di Fratelli d’Italia”. Ed ha concluso con “scusatemi“. Altre volte ha disertato vertici internazionali a causa di influenze, di stanchezza insormontabile, di senso di colpa tipico di una madre: “Vedo mia figlia Ginevra troppo poco, e per me è un sacrificio enorme. Ma non mollo, ci hanno chiesto di cambiare l’Italia e noi lo faremo anche a costo di molta fatica personale“.

Nella sua assenza al teatro Brancaccio però c’è anche altro. Non solo la fatica della doppia trasferta in una manciata di ore, Il Cairo più Tel Aviv, ma anche la sofferenza interiore causata per la vicenda Giambruno . Una famiglia che si rompe dopo quasi dieci anni produce dolore, ed il bisogno necessario, mai come in questo caso, di stare vicina a sua figlia Ginevra in un momento molto delicato per la piccola.

Oltre questi aspetti umani, comprensibili per una donna che è premier e mamma – adesso anche single il che è una complicazione e una fatica in più – c’è qualcuno che in FdI fa notare come forse Giorgia Meloni non avesse molta voglia di festeggiare il compleanno del governo che già era stato rinviato a causa della morte di Giorgio Napolitano e che non è apparso in queste settimane come una priorità assoluta per il presidente del consiglio. Forse perché a lei non piace gloriarsi troppo . “Dobbiamo lavorare, lavorare, lavorare” e soprattutto perché la situazione internazionale è così movimentata e grave che è meglio non distrarsi troppo in celebrazioni.

Nel suo intervento Giorgia Meloni si è detta “fiera di quello che abbiamo fatto, di noi, della nostra classe dirigente e di me stessa. Posso guardarmi allo specchio e vedere ancora la stessa persona, ho camminato a testa alta, non sono scesa a compromessi”. “Noi abbiamo portato al governo l`Italia vera”, ha poi aggiunto la premier, “che non è quella descritta dai giornaloni, nei salotti, abbiamo portato al governo l`Italia dimenticata e umiliata da governi di sinistra, l`Italia del lavoro, del merito, dell`intraprendenza imprenditoriale, della famiglia, l’Italia di quelli che si sono sempre rimboccati le maniche e che sono stati puntualmente scavalcati da furbi e privilegiati, in una società nella quale per andare avanti dovevi soprattutto far parte del giro giusto di amicizia“.

La Meloni ha aggiunto anche di aver “portato al governo un’Italia dimenticata e umiliata e di essere fiera della compattezza del governo, in barba ai tentativi di farci litigare”. Ma ha anche sostenuto che “contro di noi c’è una cattiveria mai vista prima. Noi siamo il nemico da abbattere perché noi siamo uno specchio della loro meschinità” ha detto. “Se noi riusciamo tutta questa gente dovrà fare i conti con la propria coscienza”.

“È giusto che Giorgia Meloni trovi il tempo per riposarsi” , ha aggiunto Crosetto rispondendo alle domande dei giornalisti al termine della kermesse di FdI. “Non la vedo indebolita, la vedo sempre più forte. Ci sono sempre i tentativi di indebolire i governi, con alcuni si riesce con altri no“.