La metro di Piazza di Spagna a Roma chiusa per fumo sospetto: i vigili del fuoco sul posto

L’incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi a Villa Borghese. Panico in centro a Roma con il fumo che ha invaso piazza del Popolo e piazzale Flaminio. Chiusa metro Flaminio e metro Spagna.

Un incendio si è sviluppato oggi pomeriggio nell’area di Villa Borghese in pieno centro nel cuore di Roma. Il fumo si è propagato sino a piazza del Popolo, dove passeggiavano migliaia di romani e turisti. In via precauzionale è stata chiusa la metro di piazzale Flaminio e la fermata della metro di Piazza di Spagna, entrambe sulla linea A. Il fumo ha invaso la galleria finendo nel condotto di areazione. Dalle banchine strapiene di Villa Borghese sono state evacuate centinaia di persone in attese della metro.

Sul posto autobotti dei vigili del fuoco e volanti della polizia , impegnati nelle verifiche dopo la segnalazione di “fumo sospetto“. L’incendio da quanto si apprende avrebbe avuto origine da alcuni locali di una rimessa di proprietà dell Acea, situata nell’area di Villa Borghese sopra piazzale Flaminio. Stando alle prime informazioni, gli eventi che hanno colpito le tre stazioni non sono collegati fra di loro.

Un incendio sarebbe scoppiato in una rimessa di via Washington , che si trova nei pressi del capolinea della linea ferroviaria Roma-Viterbo a piazzale Flaminio. Sul posto sono accorsi i vigili del Gruppo Trevi, intervenuti per sedare le fiamme divampate in un container di un cantiere.

Stando alle prime informazioni, gli eventi che hanno colpito le tre stazioni non sono collegati. Il fumo presso la stazione Flaminio pare sia originato da un incendio in una rimessa Acea nei pressi di villa Borghese, mentre, il fumo alla stazione di piazza di Spagna è stato originato da uno dei tornelli.

Un ragazzo di 16 anni, proprio a causa del denso fumo che usciva dai tornelli , è rimasto intossicato: prelevato da un’ambulanza in zona piazzale Flaminio, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale pediatrico Bambino Gesù. E c’è anche un secondo intossicato, che è stato soccorso sul posto.