La McLaren fa festa: Norris è campione del mondo per la prima volta !

Il pilota inglese arriva 3° al traguardo e strappa il titolo a Verstappen nelll'ultima gara del campionato mondiale

a cura della Redazione Sport & Motori

Lando Norris è campione del mondo per la prima volta . Al Gp di Abu Dhabi, il pilota della McLaren (già vice campione nel 2024) taglia il traguardo al 3º posto e strappa il titolo a Max Verstappen, che a sua volta si aggiudica l’ultimo appuntamento del campionato tagliando per primo il traguardo: 2ª la McLaren di Oscar Piastri. La scuderia di Woking torna così a incoronare il proprio pilota per la prima volta dal 2008, anno in cui Hamilton conquistò il suo primo titolo in carriera. Cala il sipario il deludente mondiale della Ferrari, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che a Yas Marina si piazzano rispettivamente al 4º e 8º posto.

Norris all’ arrivo, scende dalla macchina e piange, non riesce a parlare. “Lando, sono Zach Brown della McLaren. E’ questa la hotline per il campione del mondo?“. Gli occhi di tutti però sono ovviamente davanti, dove è Lando Norris che dalla terza posizione viene celebrato dal suo team, in estasi per la vittoria di un primo titolo straordinario. Max Verstappen lascia così il trono del campione iridato dopo quattro anni , e via radio ha ringraziato il suo team per una rimonta stagionale comunque destinata ad entrare nei libri di storia. Piange via radio, invece, il neo campione del mondo Lando Norris, incredulo al traguardo: “Vi voglio bene ragazzi, siete straordinari” dice, prima di scendere dalla sua McLaren e prendersi l’abbraccio più dolce di tutta la stagione.

Vincere l’ultima gara è stato il sigillo finale di Max Verstappen in questa straordinaria rimonta stagionale ma non è bastato. È stata sufficiente una terza posizione all’ arrivo per Lando Norris per conquistare per la sua prima volta in carriera il titolo di campione del mondo di Formula 1, con soli due punti di vantaggio sulla red Bull di Verstappen, la sua McLaren al primo successo nel campionato piloti dopo il 2008. Il britannico, classe 1999, conquista così con un podio ad Abu Dhabi la vittoria più bella, quella che lo iscrive nell’albo d’oro dei campioni del mondo come 35° pilota iridato della massima serie.

“Era un po’ che non piangevo, non pensavo di farlo, è stato un percorso lungo , ringrazio il team, i miei genitori, non sto piangendo. Sembro un perdente in questo momento con le lacrime. E? una sensazione fantastica, ora so come si sente Max, mi congratulo con lui e Oscar, ho imparato molto da entrambi ma ce l’abbiamo fatta. Non puoi non pensare al titolo durante la corsa, sapevo che sarebbe stata lunga, ho continuato a spingere sino agli ultimi 2-3 giri, non mi hanno reso la vita semplice Max e Oscar. Se sapevo di essere sotto investigazione? Non ne avevo idea, ma non era qualcosa di cui preoccuparmi. Sono felice per tutti, è pazzesco”. Ma ti rendi conto di essere campione del mondo gli chiedono: “Sono stati 9 anni con la McLaren, abbiamo passati momenti difficili, finalmente posso restituirgli qualcosa, sono fiero per tutti coloro che sto facendo piangere in questo momento”.

La consolazione in casa Ferrari

Leclerc porta a casa una quarta posizione di forza e talento, così chiudendo una difficile stagione per la sua Ferrari, che si piazza solo al quarto posto nella classifica costruttori, Hamilton è riuscito in una rimonta dalla sedicesima alla ottava, entrando in zona punti per salutare il suo primo anno in rosso con un piccolo sorriso di speranza, sicuramente più positivo rispetto alla disastrosa giornata di qualifiche di sabato.

Gp Abu Dhabi: l’ordine di arrivo

1. Verstappen

2. Piastri – +12.5

– +12.5 3. Norris – +16.5

– +16.5 4. Leclerc – +23.2

– +23.2 5. Russell – +48.5

– +48.5 6. Alonso – +67.5

7. Ocon – +69.8

8. Hamilton – +72.6

9. Stroll – +74.5

10. Bearman – +76.1

11. Hulkenberg – +79.0

12. Bortoleto – +81.0

13. Sainz – +82.1

14. Tsunoda – +83.7

15. Antonelli – +84.3

16. Albon – +90.3

17. Hadjar – 1L

18. Lawson – 1L

18. Gasly – 1L

19. Colapinto – 1L