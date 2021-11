LA DIA E LA GUARDIA DI FINANZA CONFISCANO IN LIGURIA BENI PER UN VALORE DI CIRCA 5 MILIONI DI EURO

di REDAZIONE CRONACHE

La Direzione Investigativa Antimafia e la Guardia di Finanza di La Spezia hanno dato esecuzione a un decreto di confisca emesso dal Tribunale di Genova nei confronti di un soggetto originario della Campania recentemente condannato in primo grado con sentenza del Tribunale di La Spezia alla pena di otto anni e quattro mesi di reclusione per i reati di usura, tentata estorsione e trasferimento fraudolento di valori.

Già dall’inizio del corrente anno le articolate attività di indagine svolte dalla DIA sul conto del medesimo, corroborate dagli approfondimenti investigativi con particolare riferimento agli aspetti patrimoniali eseguiti dalla Guardia di Finanza, avevano denotato una rilevante pericolosità sociale e sproporzione tra i beni posseduti rispetto ai redditi dichiarati; da ciò era scaturito un decreto di sequestro dei beni emesso dal Tribunale di Genova ed eseguito il 20 gennaio 2021 su proposta della locale Procura.

Con l’odierno provvedimento il Tribunale del capoluogo ligure ha disposto la conseguente confisca che interesserà una società operante nel settore edilizio, 3 fabbricati e un impianto fotovoltaico comprensivo del terreno sul quale era stato installato, nonché conti correnti bancari e posizioni finanziarie, per un valore complessivo di oltre 5 milioni di euro.