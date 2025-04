L’ ASL Taranto precisa sul paziente deceduto per tumore, e sulle liste di 2 anni per intervento ad un paziente diabetico

Notizia caso paziente deceduto, convocato per intervento chirurgico dopo il decesso. Riscontro dell' Asl Taranto dopo aver ricostruito la verità oggettiva.

Con riferimento alla notizia relativa alla chiamata di un paziente con diagnosi di tumore , richiamato per l’intervento a distanza di un anno dal decesso, l’ ASL Taranto con una nota stampa ha precisato quanto segue: “La direzione sanitaria ha avuto un colloquio con la signora C. per chiarire, passo dopo passo, la successione degli eventi che hanno coinvolto il marito Antonio, dalla diagnosi del tumore al triste epilogo della malattia, il coinvolgimento e le eventuali responsabilità dirette di ASL Taranto“.

Senza entrare nel dettaglio di quanto è stato eseguito in altre aziende sanitarie pugliesi nelle fasi precedenti e dal medico di medicina generale, la presa in carico del paziente da parte dell’ ASL Taranto è avvenuta nel momento in cui uno specialista ematologo privato ha indirizzato la famiglia al servizio di Ematologia dell’ Ospedale Moscati di Taranto, dove il paziente è stato accolto, visitato e preso in carico nell’arco di pochi giorni, insieme alla struttura di chirurgia dell’ Ospedale Santissima Annunziata, che la signora C. ha voluto ringraziare anche nell’articolo per professionalità e umanizzazione. Purtroppo, la gravità della patologia ha portato al decesso del paziente.

La convocazione della signora C., a un anno di distanza, per l’intervento del marito deceduto da un anno non è stata effettuata da ASL Taranto, ma da altra azienda sanitaria dove era stato preso in carico prima della Ematologia del Moscati di Taranto. La direzione sanitaria ha ringraziato la signora C. per i chiarimenti offerti, offrendole vicinanza e supporto per quanto accaduto e per la perdita.

Notizia “caso“ paziente diabetico

L’ Asl Taranto in riferimento invece alla notizia del paziente diabetico con retinopatia e cataratta e alla lista di attesa per l’intervento di due anni, ha chiarito che la direzione sanitaria ha avuto un colloquio con la persona protagonista della notizia riportata da una testata tarantina, al fine di ricostruire la sua storia e i dettagli della presa in carico della sua patologia. Dal confronto, è emerso che il paziente è in cura da oltre due anni presso una struttura sanitaria pugliese che lo segue periodicamente e costantemente per i controlli necessari per la patologia della quale è affetto, sulla quale l’ ASL Taranto non ha alcuna competenza,

Con l’aggravarsi della sua condizione clinica e la nuova necessità di sottoporsi a intervento di cataratta , il paziente ha tentato la prenotazione dell’intervento presso la stessa struttura ospedaliera che lo ha in cura da oltre 2 anni, con esito negativo per i lunghi tempi di attesa. Successivamente, al paziente è stato suggerito di tentare la prenotazione della cataratta presso altre ASL pugliesi. Il paziente ha provato, tra le varie strutture, anche a prenotare presso l’ ASL Taranto.