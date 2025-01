Italia al gelo. Allerta gialla o arancione in otto regioni: nevicate e bufere al Sud.

Dopo una domenica polare sull’Italia ma soprattutto sul Sud finito nella morsa del maltempo con nevicate, piogge e autentiche bufere che hanno preso di mira Campania e Calabria, anche per lunedì resterà l’allerta gialla su gran parte del Meridione. Le sette regioni interessate sono Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. In molti comuni le scuole resteranno chiuse.

In Emilia-Romagna, invece, è stata emessa un’allerta arancione per il vento e lo stato del mare. Sono previsti venti di burrasca forte sull’Appennino centro-occidentale fra il modenese e il Piacentino e di burrasca moderata sulla fascia costiera. Il vento ha soffiato con raffiche fino a 120 chilometri orari in Toscana e in Umbria, dove a Città del castello un albero è caduto su un’auto in transito condotta da un settantenne che è rimasto illeso. In Veneto è stato dichiarato lo stato di attenzione.

Capri isolata

L’isola di Capri è isolata da stamattina a causa della forte tempesta di mare e vento di grecale che imperversa nel golfo di Napoli. Gli ultimi arrivi e partenze dall’isola azzurra risalgono alle ultime corse marittime effettuate ieri sera.

Domani scuole chiuse a Potenza

“Domani tutti gli studenti a sciare”, scrive in un post sui social il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, annunciando “la sospensione, cause neve, per domani di tutte le attività didattiche ed extradidattiche”. Attività sospesa domani anche in una decina di comuni lucani, anche se il numero è destinato ad aumentare nelle prossime ore.

Tra le situazioni più pesanti quella di Napoli dove un albero è caduto sulla linea elettrica durante una bufera provocando lo stop alla circolazione lungo un tratto della Circumvesiana. La metropolitana è stata aperta per dare riparo ai senzatetto. Imbiancato il Vesuvio dalla cima alle pendici, interrotti i collegamenti con Capri e le isole. Nevicate e danni sulle province di Salerno, Benevento e Avellino. A Volturara Irpina il forte vento ha spezzato un cavo dell’Enel.