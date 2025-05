Internazionali di Tennis di Roma: il ritorno di Sinner

Jannik Sinner, in conferenza stampa, a due giorni dal via degli Internazionali d’Italia 2025 che riporteranno il campione altoatesino al tennis giocato, sembra rinato: “Sono molto felice di essere qui. Sono stati tre mesi molto lunghi. Mi sono concentrato molto sul lavoro in palestra. Abbiamo lavorato tanto”. Queste le sue prime parole in conferenza stampa .“Non ho grandi aspettative su questo torneo – confessa Sinner – Voglio solo capire a che livello sono e vedere come mi sentirò in campo. E’ una sensazione strana ripartire in questo modo, ma sono felice di essere qui”.

Un’ovazione ha accolto l’ingresso di Jannik Sinner, numero uno al mondo , per l’allenamento sul Centrale del Foro Italico di circa un’ora con il ceco Jiri Lehecka. Subito è scattato il coro ‘olè olè olè olè, Sinner Sinner‘ dei circa 5mila spettatori sugli spalti. Una serie di lunghi scambi tra i due accompagnati dagli applausi dei fan ad ogni colpo vincente dell’azzurro. “E’ bello rivederti Jannik”, ha gridato una tifosa dagli spalti. Autografi su palline e cappellini al grido ‘Sinner Sinner’. Così si è conclusa la lunga giornata del campione azzurro che al termine dell’allenamento sul Centrale di circa un’ora e 40’ svolto con il ceco Lehecka si è fermato diversi minuti per salutare i suoi sostenitori. L’altoatesino ha perso il primo set 6-4, poi nel secondo sul punteggio di 3-2 per l’azzurro i due tennisti hanno finito il test con un tie break vinto dal ceco 7-4. Martedì Sinner tornerà di nuovo in campo, questa volta alle 16.30, sul campo 7 con il suo grande amico Lorenzo Sonego.

Sinner fissa l’obiettivo

Uno stop forzato quello di tre mesi che non ha cambiato la fame del numero 1 del mondo : “Il mio vero obiettivo è Parigi. Ora qui dovrò pensare partita dopo partita e intanto passare il primo turno. Sto bene fisicamente e mentalmente e mi sento riposato”. “Ogni tennista ha i propri problemi personali – racconta Sinner – Non mi sono sentito quasi con nessuno. Mi sono sentito solo con Draper e Sonego. Quando sono stato sospeso ho ricevuto messaggi da molti giocatori”.

“Felice di essere in campo”

Sul patteggiamento: “Per me è una bella notizia che questa storia sia conclusa, non volevo fare quell’accordo all’inizio, ma a volte dobbiamo scegliere il meglio per noi in un momento brutto e ora sono molto contento di tornare a giocare a tennis”. E svela: “All’inizio non guardavo molti match, da Madrid ho iniziato a guardarli di più per studiare alcuni giocatori, alcuni interessanti. Nuovi giocatori, nuove generazioni, è interessante. Il tennis è talmente individuale, non c’è squadra, ognuno ha le sue persone intorno. La cosa più bella è di entrare in un campo di nuovo e vedere bella gente, il tifo. Dall’altra parte c’è tensione, pressione. Però non ho paura di andare in campo, sono solamente felice di essere in campo. Credo che abbiamo fatto il massimo in questi mesi per essere abbastanza freschi e vediamo”.

“Non so perché c’é la Sinnermania”

Sull’affetto del pubblico: “Non lo so perché c’è la Sinnermania , io credo di essere un ragazzo di 23 anni molto semplice, sono bravo a giocare a tennis, ma non cambio il mondo. Il successo non può cambiare il modo di essere, mi ricordo sempre da dove sono partito. Un paesino in montagna di duemila persona e trovarmi a giocare qui a Roma è tanta roba. Essere onesto e non finto è tanta roba, questo penso la gente lo apprezzi”.

“Io non sono mai cambiato”

Sinner lancia un messaggio molto chiaro: “Io come persona non sono mai cambiato. Sono successe anche delle cose fuori dal campo che non erano semplici. Ho capito che anche non giocando a tennis sono una persona importante, con tanta attenzione attorno a me. Lo vediamo anche con tante cose: una piccola foto può essere vista in modo diverso dalla realtà. All’inizio ero confuso perché non sapevo cosa volessi fare. Poi sono rimasto con la mia famiglia, ho capito quanto era importante per me il tennis. La routine della mia vita, gli allenamenti. Alla fine sono felice di essere qui e vediamo come andrà il primo torneo”

Sinner e la data del ritorno in campo

Jannik Sinner al suo ritorno in campo dopo i tre mesi di squalifica , affronterà il vincente tra l’argentino Navone e Cinà nella gara d’esordio degli Internazionali. Qualora passasse Cinà sarebbe dunque derby azzurro. L’altoatesino comincerà dal secondo turno sabato 10 maggio data ufficiale del suo ritorno al tennis giocato : “Sono contento di come sono andati questi mesi, All’inizio è passato tanto tempo senza toccare la racchetta, poi abbiamo iniziato piano e sono uscite subito le vesciche sulle mani. Però sono contento di come è andata. Ho capito che fuori dal campo è molto importante avere persone accanto a te. Ho vissuto con la mia famiglia e i miei amici: è andato tutto abbastanza bene”.

C’è spazio anche per il gossip nel giorno di Sinner. Nel corso della conferenza stampa, il due volte vincitore dell’Australian Open ha risposto sul proprio ritorno in campo, anticipando però le eventuali domande dei presenti sulla propria vita sentimentale. “Non sono in una relazione”, questa la premessa all’incontro con la stampa con cui ha voluto preventivamente mettere a tacere ogni proposito indagatore sui rumor che nei giorni precedenti l’arrivo a Roma lo volevano a fianco della modella russa Lara Leito, ex compagna del noto attore Adrien Brody.

Sinner: “Sorpreso da quelle foto”