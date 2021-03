IN PERFETTO “DNA-EMILIANO” LOPALCO CONTINUA A FARE IL PINOCCHIO !

Ecco la prova che Lopalco è diventato un novello “mestierante” della politica, spacciato ai pugliesi come scienziato, che da buon “adepto” di Emiliano, arriva persino a taroccare seri studi scientifici americani , pur di provare confermare la validità delle folli ordinanze di chiusura delle scuole decisa dal suo datore di lavoro: Michele Emiliano !

di REDAZIONE POLITICA

In un post pubblicato appena 48h fa Pierluigi Lopalco assessore alla salute della Regione Puglia, utilizza uno studio condotto da alcuni esperti di Atlanta, in Georgia, per dimostrare (o meglio “spacciare”!) che le scuole rappresentano un volano di contagio. Lo studio americano documenta 9 cluster in 6 diverse scuole elementari.

Pinocchio–Lopalco scrive testualmente “ nonostante esistesse la distanza, barriere di plexiglas e mascherine”, in realtà mente sapendo di mentire o non capisce l’inglese ! Infatti bastai aprire il link (vedi qui) , per leggere il documento originale dello studio citato da Lopalco troverete testualmente scritto :”All nine transmission clusters involved less than ideal physical distancing, and five involved inadequate mask use”





Tradotto dall’inglese in italiano : “Tutti e nove i cluster di trasmissione sono avvenuti per un distanziamento fisico non ideale e cinque per un uso inadeguato della mascherine”. Ecco la prova che Lopalco è diventato un novello “mestierante” della politica, spacciato ai pugliesi come scienziato, che da buon “adepto” di Emiliano, arriva persino a taroccare seri studi scientifici americani , pur di provare a confermare la validità delle folli ordinanze di chiusura delle scuole decisa dal suo nuovo attuale “datore” di lavoro: Michele Emiliano !