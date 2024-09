In arrivo temporali e calo delle temperature, anticipo d’autunno

Tempo più stabile in Italia nelle prossime ore grazie all’allontanamento verso i Balcani della saccatura depressionaria. Qualche acquazzone e temporali sparsi saranno comunque ancora possibili soprattutto su Triveneto e regioni del Sud. Tra giovedì e venerdì confermata invece una nuova fase di maltempo a causa di una discesa di aria piuttosto fredda per il periodo dal Mare del Nord direttamente verso il Mediterraneo.

Atteso un peggioramento meteo in Italia con piogge e temporali anche intensi ma soprattutto un deciso calo termico con possibilità di neve fino a quote medio-basse sulle Alpi e anche sulle cime più elevate dell’Appennino. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano poi un miglioramento per il weekend ma in un contesto comunque molto fresco.



Previsioni meteo per oggi

AL NORD

Al mattino tempo stabile con sole prevalente, locali foschie o addensamenti bassi in Pianura Padana e isolati fenomeni sulle Alpi orientali. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e nella notte ancora tempo stabile con cieli sereni, salvo locali piogge sul Triveneto.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolate piogge sulle coste abruzzesi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo piu’ soleggiati su tutti i settori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino locali piogge tra Sicilia e Calabria e sulla Puglia, variabilita’ asciutta altrove. Al pomeriggio instabilita’ in aumento con acquazzoni sparsi sulle regioni ioniche, Campania meridionale e Sicilia orientale, soleggiato altrove. In serata tempo in generale miglioramento con ampie schiarite. Temperature minime in generale diminuzione, massime in lieve rialzo al Centro-Nord e stabili o in lieve calo al Sud e sulle Isole Maggiori.

Previsioni meteo per domani

AL NORD

Al mattino nubi sparse e schiarite con locali piovaschi al Nord-Est. Al pomeriggio instabilita’ in aumento con piogge e temporali specie su Alpi e Appennino, ma con locali acquazzoni anche sulle pianure tra Lombardia e Triveneto. In serata e nottata generale peggioramento con piogge e temporali da sparsi a diffusi, fenomeni piu’ sporadici tra Piemonte e Liguria.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio locali addensamenti nelle zone interne ma senza fenomeni di rilievo associati, soleggiato altrove. In serata non sono attese variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Peggiora nella notte sulla Toscana con piogge e temporali.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni meridionali e sulle Isole Maggiori con cieli per lo piu’ soleggiati sia al mattino che al pomeriggio salvo qualche addensamento pomeridiano nelle zone interne. In serata non sono attese variazioni di rilievo. Locali piogge in arrivo nella notte sulla Sardegna. Temperature minime in generale diminuzione, massime in calo al Centro-Nord e stabili o in lieve rialzo al Sud e sulle Isole