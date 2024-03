Il video choc della maxi rissa tra 15 persone Il video choc. E subito dopo un secondo round

Il video di una rissa furibonda scoppiata per strada a Taranto proprio la vigilia della domenica di Pasqua ed a poche ore di distanza dal termine delle processioni della Settimana Santa è diventato virale sui social network con centinaia di commenti e condivisioni. Una rissa che ha coinvolto una quindicina di persone che si sono azzuffate a calci e pugni, in via Cesare Battisti quasi all’angolo con via Icco nel quartiere Tre Carrare. Mentre la violenta lite veniva filmata con i telefonini dai balconi che si affacciano sulla via alcuni passanti hanno lanciato l’allarme .

Sul posto sono intervenute alcune pattuglie della Polizia di Stato e dei Carabinieri. Avviate le indagini per identificare i responsabili e chiarire le cause che hanno scatenato la mega rissa. Da quanto si è appreso, una persona ha riportato ferite alla testa ed è stata trasportata in ospedale con un’ambulanza del 118. Dalle immagini si vede uno degli uomini coinvolti che afferra dal portabagagli di un’auto un oggetto contundente e si dirige nuovamente con aria minacciosa verso il gruppo di persone con cui aveva avuto una colluttazione, venendo fermato da una donna che per fortuna lo fa desistere dalle sue intenzioni violente e lo allontana.

L’uomo ferito nella rissa è stato medicato con alcuni punti di sutura , è tenuto in osservazione in ospedale. Incredibilmente qualche ora dopo la rissa avrebbe avuto un secondo round con una nuova colluttazione tra alcuni dei protagonisti della prima zuffa. Secondo fonti dell’Asl Taranto, altri due uomini, si sono presentati al pronto soccorso per fare ricorso alle cure del sanitari dell’ Ospedale SS. Annunziata con ferite e contusioni soprattutto in viso. Il pronto soccorso è presidiato dalle forze dell’ordine.